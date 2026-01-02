Flexibel timvikarie sökes
2026-01-02
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Göteborg
, Kungsbacka
, Habo
, Jönköping
Söker du extrajobb och vill jobba som personlig assistent vid behov? I så fall kan chansen finnas här.
Jag är en kvinna 40+ som har en ryggmärgsskada och sitter i permobil. Jag har nedsatt muskelstyrka i hela kroppen. Det innebär att mitt assistansbehov innefattar det mesta som kräver styrka som tex personlig hygien, förflyttningar, matsituationer och mycket mer. Däremot är det alltid jag som styr min dag (din arbetstid).
Jag har nyligen gjort en stor operation som jag gör att jag har mycket smärta och hjärntrötthet. Så är du en person som vill vara social, så är inte detta rätt arbetsplats för dig.
För att söka denna tjänst behöver du vara flexibel i dagar och tider, då jag oftast inte vet i förväg när jag behöver dig och oftast är det med kort varsel. Jag har assistans dygnet runt (med viss tid väntetid/sovande jour under natten). Ser gärna att du kan jobba dygn 24 tim, men annars långa pass, 07:30-19:00 alt. 19:00-07:30. Andra tider kan förekomma vid akuta vakanser.
Du behöver kunna ta ett steg tillbaka men också vara aktiv när det krävs.
Du kommer att få ordentlig introduktion innan du börjar jobba ensam.
Dig jag söker är:
Kvinna 18+
Kan hoppa in vid akut frånvaro
Vaccinerad mot covid
Svenska obehindrat i tal och skrift (assistansbehovet kräver det)
Kunna jobba utan att ta för mycket plats
Om detta låter intressant så vänta inte med din ansökan. Rekrytering sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
(org.nr 556738-0257), https://varomtanke-1636017729.teamtailor.com
Borås (Resecentrum) (visa karta
503 38 BORÅS Arbetsplats
Vår Omtanke Jobbnummer
9668114