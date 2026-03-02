Flexibel timanställning för dig som är pensionär
Harmony Invest AB / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2026-03-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Harmony Invest AB i Stockholm
, Lidingö
, Varberg
eller i hela Sverige
Pensionär med engagemang? Skapa trygghet och gemenskap i vardagen
Vill du arbeta även efter pension och vara fortsatt aktiv några timmar i månaden?
Anhörig till Anhörig är en privat verksamhet som nu etablerar sig i flera kommuner runt om i Sverige.
Vår modell bygger på att samma person återkommer så att förtroende och trygghet kan byggas över tid. Uppdrag uppstår när behov finns i din närmiljö. Det kan vara genom någon i din egen krets (vän, granne, släkting) eller genom matchning via oss när vi får en förfrågan i din kommun. När behov uppstår kan du vara den som kliver in och bidra med trygghet, kontinutet
och gemenskap.
Som pensionär har du livserfarenhet, trygghet och social kompetens som är värdefull.
Arbetet sker som timanställning vid behov och uppdragen planeras i dialog. De anpassas efter din tillgänglighet och kan omfatta allt från enstaka timmar till mer regelbundet stöd - beroende på hur mycket du själv vill arbeta.
För dig som söker arbete efter pension erbjuder vi en flexibel anställning med tydliga ramar och ersättning per timme.
Social samvaro och promenader
Lättare städning
Tvätta
Inköp och ärenden
Trädgårdsarbete
Praktiskt stöd i hemmet
Uppdragets innehåll formas i dialog mellan den som får stödet och utföraren, med tydliga ramar från oss.
Vi erbjuder
Timanställning vid behov Lön per timme Semesterersättning Trygga anställningsvillkor Flexibel omfattning
Arbetets omfattning varierar beroende på uppdrag.
Ange vilken kommun du bor i när du ansöker.
Skriv gärna din kommun i ämnesraden i ditt mejl till info@anhorigtillanhorig.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: info@anhorigtillanhorig.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ämne: skriv din kommun". Arbetsgivare Harmony Invest AB
(org.nr 559008-6020) Arbetsplats
Anhörig till anhörig Jobbnummer
9772842