Flexibel snöskottare - är du den vi söker?
2026-01-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi söker en arbetsam och positiv medarbetare med B-körkort!
Är du stark, pålitlig, trivs med att arbeta fysiskt och gillar att vara utomhus? Söker du dessutom ett varierande jobb där flexibilitet är en självklar del av vardagen? Då kan det vara dig vi söker!
Du utgår från Mölndal, där vår uppställningsplats finns. Arbetet utförs främst i Göteborg med omnejd. När snön faller behöver vi vara snabbt på plats - därför förekommer arbete tidiga morgnar, mitt på dagen och även kvällstid beroende på väderförhållandena.
Vi är ett företag med flera verksamhetsgrenar, och du kommer nu att arbeta inom vårt snöskottningsteam.
Snöskottning & vinterunderhåll
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Handskottning av gångvägar, entréer, uppfarter och trappor
Skottning med fyrhjuling utrustad med plog
Sanda/salta vid behov
Arbete ute hos både privatpersoner, föreningar och företag
Du arbetar självständigt eller tillsammans med 1-2 kollegor, beroende på uppdrag.
Snöskottning för hand på olika typer av ytor
Skottning med fyrhjuling och plog
Säkerställa att ytor är trygga och framkomliga
Vara flexibel och redo att arbeta när snön kommer - oavsett tid på dygnetDina personliga egenskaper
Du är självgående, ansvarsfull och klarar fysiskt krävande arbete
Du är flexibel och trivs med ett arbete där tiderna styrs av vädret
Du är positiv, serviceinriktad och tycker om kundkontakt
Du har inga problem med att arbeta ute i alla väderKvalifikationer
B-körkort
God svenska i tal
Meriter
Erfarenhet av snöskottning eller annat fysiskt arbete
Vana vid maskiner/fordon som fyrhjuling
Erfarenhet av vinterunderhåll
Arbetsschema
Behovs- eller timanställning inledningsvis.
Skicka iväg en ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: emiliano@husova.se Arbetsgivare Rivenco AB
(org.nr 556902-4788), https://skottarna.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
