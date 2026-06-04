Flexibel personlig assistent sökes
Enkv Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-04
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📍Arbete sker i Märsta.👥 Arbetsgivare: ENKV assistans AB (huvudkontor i Stockholm).
Vi söker en kvinnlig personlig assistent till en glad, social och positiv 30-årig kvinna som bor i egen lägenhet i Märsta. I samband med att hon nyligen flyttat till sitt eget boende utökar hon nu sitt assistansteam och söker fler engagerade assistenter som vill vara en del av hennes vardag och bidra till ett tryggt och välfungerande stöd.
Hon tycker om att spela tv-spel, lyssna på musik, titta på film och delta i olika sociala aktiviteter. Ett stort intresse är också att besöka badhuset, något hon gärna gör när tillfälle ges. Hon använder rullstol men kan gå kortare sträckor med stöd. Kommunikation sker genom enstaka ord och tecken. Hon har epilepsi och diabetes, vilket innebär att du som assistent behöver vara trygg med att följa rutiner kring medicinska insatser, inklusive insulinhantering. För att tillgodose hennes medicinska behov finns även syrgas i hemmet.
👉 Tjänsten inleds som en timanställning och omfattar främst arbete under kvällar, nattjour samt helger. Vi söker dig som är flexibel och har möjlighet att rycka in med kort varsel vid behov. Om samarbetet fungerar väl finns goda möjligheter att få fasta pass på schemat framöver. För att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna arbeta nattjour.Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera medicinhantering, hjälpa och stötta henne med vardagssysslor, hygien, samt att vara behjälplig vid olika sociala aktiviteter.
Vad söker vi hos dig?
För att trivas i den här rollen ser vi att du är lugn, stresstålig, driven och initiativtagande kvinna. Du ska också vara lyhörd och kunna arbeta självständigt samt förmåga av inkännande och inlyssnande. Då det finns katt i hemmet är det viktigt att du inte är allergisk. Tidigare erfarenhet av liknande arbeten eller relaterad utbildning är en merit, men personkemin väger högt in och att ni såklart trivs tillsammans.
💪 God fysisk form och vattenvana.
🚗 Körkort och bil är en fördel.
🚭 Rökfri under arbetstid.
🗣️✍️ Flytande i svenska, både tal och skrift.
Omfattning & Arbetsupplägg:
📅 Tillträde: Omgående.
📊 Sysselsättningsgrad: Timanställning vid behov. Introduktionspass erbjuds i början, för att ge dig en chans att känna dig trygg och väl förberedd inför din nya roll. Om allting går bra finns god möjlighet till fasta pass framöver.
🕒 Arbetspass: Främst kväll och nattjour men även dag och helg.
🖐️ Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb – det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
🌟 Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
🤝 Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
📜Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
💚 Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
📚 För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar
💰 Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
📌 Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt stödjande team🦋🌞 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7853711-2036645". Arbetsgivare Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://enkv.teamtailor.com
195 52 (visa karta
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195 52 MÄRSTA Arbetsplats
Enkv Assistans AB Jobbnummer
9948444