Flexibel Office Facilitator till Linkedin kontoret!
Academic Work Sweden AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-07-17
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Vi söker just nu en flexibel Office Facilitator som ska arbeta i Linkedins fina lokaler centralt i Stockholm och stötta upp vid behov när ordinarie personal är ledig.Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Vår kund JLL är världsledande inom fastighetstjänster och investeringsförvaltning, driven av en entreprenörsanda. JLL formar framtiden för fastigheter för en bättre värld genom att använda den mest avancerade tekniken för att skapa givande möjligheter, fantastiska utrymmen och hållbara fastighetslösningar för deras kunder, människor och samhällen. I rollen som Office Facilitator kommer du vara ansvarig för Linkedins kontor, där JLL är ansvariga för kontorsfastigheten. LinkedIn är världens största professionella nätverk med 774 miljoner medlemmar i fler än 200 länder och territorier världen över.
Du erbjuds
Ett arbete i en innovativ och social miljö beläget i stora, fina lokaler centralt i Stockholm
Som konsult på Academic Work erbjuds du en fantastisk möjlighet att växa, utöka ditt nätverk och knyta värdefulla kontakter för framtiden.Dina arbetsuppgifter
Som Office Facilitator kommer du arbeta med diverse kontorsuppgifter på Linkedins kontor. Arbetsuppgifter kan bland annat innefatta att:
Hålla ordning på kontoret, i mötesrum och andra utrymmen
Hantera platsbokningar av medarbetare i lokalen
Beställning av lunch/frukost/fika för medarbetare mm.
Besvara inkommande mail
Vi söker dig som
Har goda språkkunskaper, behärskar svenska och engelska flytande, då inkommande mail främst besvaras på engelska
Har en annan huvudsyssla på 50% eller är student
Tidigare relevant arbetslivserfarenhet inom service
Viktig informationOmfattning: Stötta upp vid behov när ordinarie personal är ledig. Uppskattningsvis 1-2 pass i månaden, vissa perioder mindre och vissa perioder mer.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Som person är du en initiativtagare som har ett öga för vad som behöver göras. Om du inte förstår en uppgift har du inga problem med att fråga dina medarbetare en extra gång för att se till att det blir rätt. Du är vidare en flexibel problemlösare som brinner för service och ordning och reda.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "O9DNTT". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10005722