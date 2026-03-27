2026-03-27


Flexibel deltidsroll - Stöd & aktivitet i Solna

Vi söker dig som vill arbeta i en varierad och social roll där du får möjlighet att bidra till både struktur och trivsel i vår verksamhet.

Tjänsten är på 20-50 % och arbetet är förlagt till våra kontor i Solna. Vi söker dig som kan börja omgående.

Arbetsuppgifter

I rollen kommer du bland annat att:

Fungera som kontorsvärd och skapa en välkomnande miljö

Planera och hålla i gruppaktiviteter

Ta kontakt med arbetsgivare och samarbetspartners

Stötta i det dagliga arbetet på kontoren vid behov

Vi söker dig som:

Är flexibel och självgående

Tar ansvar och kan hantera varierande arbetsuppgifter

Har god social förmåga och trivs i kontakt med människor

Är lösningsorienterad och ser vad som behöver göras

Om tjänsten

Omfattning: 20-50 %

Start: Omgående

Placering: Solna

Ansökan

Skicka din ansökan till: maryam.shafaei@nordiskkompetens.se

Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordisk kompetens AB (org.nr 556987-0750)

Arbetsplats
Nordisk Kompetens

Jobbnummer
9824352

