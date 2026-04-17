Flera Elkonstruktörer - Transformatorstationer till Omexom
2026-04-17
Mitt i den pågående energiomställningen har Omexom en stark och etablerad orderstock som driver vår tillväxt framåt. Vi behöver bli fler! Bli vår kollega! Vår affärsenhet Omexom South Solutions söker nu flera Elkonstruktörer som vill vara med och leverera totalentreprenader för om- eller nybyggnad av transformatorstationer i spänningsområdet 12-400 kV till kunder i Södra Sverige. Som Elkonstruktör hos oss kan du arbeta både hemifrån, hybrid eller på våra kontor i Stockholm, Västerås, Göteborg och Malmö. OM ROLLEN
Som Elkonstruktör rapporterar du till Affärsenhetschefen och konstruerar antingen nya eller ut/ombyggnationer av anläggningar för transmissions- och distributionsnäten.
Elkonstruktion av sekundärutrustning och övrig utrustning från fabrikaten Hitachi, ABB och Siemens.
Framtagande av systemlösning, skåpsdokumentation, reläskyddskonfiguration, fjärrkommunikation och kontrollutrustning för främst inomhus-ställverk.
Konstruktion och dokumentation av lösning, kabel/förbindningstabeller och ingående komponenter.
Framtagande av montagedokumentation och slutdokumentation.
Behjälplig vid provning på anläggningsplats.
Kundspecifikationen styr anläggningens utformning och kund- och leverantörsmöten är en naturlig del av arbetet. Leveransprojekten leds av en projektledare.
Resor med övernattning förekommer i tjänsten.
DIN PROFIL Du har några års erfarenhet som Elkonstruktör inom distribution- och regionnät. Vidare är du van vid olika typer av CAD verktyg och har en dokumenterad erfarenhet av reläskydd och deras funktioner. Med dig har du en högskoleutbildning inom elkraft eller motsvarande samt innehar B-körkort, en god engelska och kan uttrycka dig obehindrat på svenska.
Som person är du noggrann och strukturerad, med ett skarpt öga för detaljer och kvalitet. Du är en problemlösare som gillar att analysera och hitta smarta lösningar när utmaningar uppstår. Som person är du kommunikativ och samarbetsvillig, vilket gör att du trivs med att arbeta i team och ha kontakt med kunder. Du är flexibel och initiativrik, redo att hantera förändringar och ta egna initiativ när det behövs. Dessutom är du teknikintresserad och håller dig gärna uppdaterad för att utveckla din kompetens.
VI ERBJUDER På Omexom är våra medarbetare vår största tillgång. Här får du möjlighet att utvecklas, påverka och vara delaktig i beslut som formar vår verksamhet.
Som kollektivavtalsansluten arbetsgivare erbjuder vi dessutom ett konkurrenskraftigt förmånspaket med bland annat friskvårdsbidrag, tjänstepension (ITP), arbetstidsförkortning och sjukvårdsförsäkring.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdatum är 16 maj. Vänta inte med att skicka in din ansökan då urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail med hänsyn till GDPR.
OM OMEXOM
Omexom erbjuder tjänster genom hela värdekedjan inom energidistribution och arbetar för att säkerställa ett välfungerande och hållbart samhälle. Idag finns Omexom i 39 länder, till största del i Europa, men även i länder som Nya Zeeland, USA, Mocambique och i Brasilien. I Sverige har vi kontor från Umeå till Malmö. Total omsättning för Omexom globalt är över 57 miljarder SEK.
Omexom är ett varumärke inom VINCI Energies som är en del av VINCI, en stor global koncern med över 285 000 medarbetare världen över. VINCI Energies är verksamma inom industri-, infrastruktur-, och ict-segmenten. I Sverige är VINCI Energies representerat av varumärkena Omexom, Axians, Building Solutions och Actemium.www.omexom.se Så ansöker du
