Flera CE-chaufförer till Moskosel
2025-08-29
CE-Chaufförer till Moskosel - flera tjänster, start omgående
Nkraft Bemanning AB söker nu flera CE-chaufförer med giltigt YKB för uppdrag i Moskosel. Vi söker dig som är en erfaren och säker förare som trivs i ett arbete med ansvar och högt tempo.Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Som CE-chaufför kommer du att köra tunga transporter i och runt Moskosel. Arbetsuppgifterna varierar men omfattar framförallt:
Transporter med tung lastbil och släp
Lastning och lossning
Säker hantering av gods
Ansvar för att följa gällande trafikregler, säkerhetsföreskrifter och kundens rutinerKvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha:
CE-körkort
Giltigt YKB
God svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av liknande transporter och arbete inom entreprenad eller industri.
Vi erbjuder
Hos Nkraft blir du en del av ett engagerat team som värnar om både kunder och medarbetare. Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
Tjänstepension
Trygg anställning med schyssta villkor
Trevliga kollegor och en arbetsplats med god sammanhållning
Omfattning & villkor
Arbetsort: Moskosel
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, tillsvidare eller tidsbegränsad anställning beroende på uppdragSå ansöker du
Låter detta intressant? Ansök redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
Kontaktperson: Carl-David Almqvist
E-postadress: carl-david@nkraft.se
Telefon: 073-059 46 12
Ansök via vår hemsida: https://www.nkraft.se/jobs/2647454-lastbilschauffor
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
