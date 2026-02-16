Fleet Manager Stockholm
2026-02-16
Vi söker en erfaren och strategisk Fleet Manager till en större, snabbväxande verksamhet inom e-handel och logistik med fokus på effektiv distribution och hållbar fordonsdrift.
Om rollen
Som Fleet Manager får du helhetsansvar för företagets fordonsflotta - från planering och upphandling till drift, underhåll och avveckling. Du är den som gör att logistikmaskineriet rullar med maximal tillgänglighet, trygghet och kostnadskontroll. Rollen är operativ såväl som strategisk - med stora möjligheter att påverka hur arbetet kring fordonsflottan utvecklas och effektiviseras.
Ditt ansvar
Leda planering, optimering och daglig drift av fordonsflottan.
Anskaffa, underhålla och avveckla fordon på ett kostnadseffektivt sätt.
Säkerställa att alla fordon uppfyller lagkrav, avtal och säkerhetsstandarder.
Föra dialog med leverantörer, verkstäder och interna funktioner (logistik, ekonomi, inköp).
Analysera kostnader och nyckeltal för att föreslå förbättringar och effektiviseringar.
Bidra till hållbarhetsmål kopplat till fordonsflotta och drift.
Vem är du?
Vi söker dig med:
Erfarenhet av fleet management, fordonsadministration eller liknande.
Stark organisatorisk förmåga och analytiskt driv.
God förståelse för underhållsplanering, avtalshantering och kostnadsstyrning.
Förmåga att samarbeta tvärfunktionellt och driva processer framåt.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett engagerat team i centrala Stockholm.
Möjlighet att utveckla och påverka processer inom fordons- och logistikhantering.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Placering
Stockholm - i en verksamhet där snabb, rättssäker och hållbar leverans är kärnan i affären.
