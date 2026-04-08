Flaggvakt för omgående anställning

Jobbtorget Sverige AB / Säkerhetspersonalsjobb / Stockholm
2026-04-08


Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jobbtorget Sverige AB i Stockholm, Danderyd, Järfälla, Norrtälje, Uppsala eller i hela Sverige

Jobbtorget Sverige AB erbjuder ett stort utbud av arbetsmarknadstjänster såsom jobb- och karriärcoachning, rekrytering och bemanning. Vår ambition är att vara den självklara plattformen där rätt kompetens möter rätt arbetsgivare. Vi arbetar rikstäckande med utgångspunkt från vårt kontor i Kista.
Vi söker nu flaggvakter till vår kund.

Dina arbetsuppgifter
Trafikdirigering vid vägarbeten och arbetsplatser
Säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för både trafikanter och kollegor
Kommunikation med arbetsledning och övriga i arbetslaget
Uppmärksamma och hantera risker i trafiksituationer
Bidra till ett effektivt och säkert arbetsflöde på arbetsplatsen

Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet som flaggvakt
B-körkort (krav)
God förståelse för trafiksäkerhet och arbetsmiljö
Förmåga att arbeta utomhus i varierande väderförhållanden
God samarbetsförmåga och ansvarskänsla
Meriterande
C-körkort
Giltigt YKB
Utbildning inom Arbete på väg
Erfarenhet från bygg- eller anläggningsbranschen

Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande och pålitlig
Uppmärksam och säkerhetsmedveten
God kommunikationsförmåga
Flexibel och lösningsorienterad

Så ansöker du
Skicka CV och en kort presentation till rekrytering@jobbtorget.com och ange "Flaggvakt" i ämnesraden. Bifoga gärna två referenser.
Vi på Jobbtorget sköter rekryteringsprocessen, men anställning sker hos kund.
Urval och intervjuer sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: rekrytering@jobbtorget.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flaggvakt".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobbtorget Sverige AB (org.nr 559364-5525), http://www.jobbtorget.com

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Stockholm

Jobbnummer
9843398

Prenumerera på jobb från Jobbtorget Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jobbtorget Sverige AB: