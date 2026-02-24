Fjärrchaufför Sommar
2026-02-24
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
Nya Ottenby Åkeri är stationerat i Kalmar på Franska vägen. Vi levererar mat och dryck till butiker, restauranger, skolor, sjukhem, campingar, caféer och har även distribution av styckegods till butiker och byggarbetsplatser m.m.
Nu söker vi fler kollegor för våra fjärrkörningar.
Du börjar och slutar din arbetsdag på vårt lager på Franska vägen. Med våra olika fjärrbilar kör vi till bland annat Malmö, Växjö och Jönköping.
Din profil:
• Som person är du driven, positiv och glad.
• Du är en lagspelare, flexibel och med en hög arbetsmoral.
• Du har en god lokalkännedom och gillar att köra bil.
• Att arbeta självständigt är en av dina styrkor.
Vad erbjuder vi dig?
• Marknadsmässig lön med kollektivavtal.
• En grym arbetsplats med härliga arbetskamrater.
CE-kort, truckkort och giltig YKB krävs. Meriterande är om du har ADR intyg.
Start av tjänsten är maj/juni till augusti/september.
Låter detta som jobbet för dig? Skicka in din ansökan med personligt brev samt CV till oss idag, vi anställer löpande!
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: jobb@nyaottenbyakeri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fjärrchaufför 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nya Ottenby Åkeri AB
(org.nr 556734-6993)
Franska Vägen 22 (visa karta
)
393 56 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ottenby Åkeri AB, Nya Jobbnummer
9760145