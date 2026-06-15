Fjärrchaufför
Karlssons Fjärrtransport AB / Fordonsförarjobb / Tanum Visa alla fordonsförarjobb i Tanum
2026-06-15
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlssons Fjärrtransport AB i Tanum
Vi söker chaufförer för dragbil med jumbotrailer.Då vi har utökat våran vagnpark så söker vi just nu efter fler duktiga chaufför för specialuppdrag på hela Sverige
Vi söker dig som är ordningsam, plikttrogen och problemlösare.
Gillar du ordning och reda och vill jobba i ett litet företag där du är en i gänget och inte bara en person på anställningspappret så är detta ett jobb för dig.
Utgångsort: Uddevalla och du har din egen bil som du sköter om, och ligger ute från måndag - fredag (kan variera från vecka till vecka)
Behörighet:
CE-behörighet , YKB krav, Digitalt förarkort, Säkralyft, ADR meriterande
Vänta inte med att söka, då intervjuer hålls löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Skicka Er ansökan på mail så tar vi det därifrån.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: Karlssonsfjarrtransport2022@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlssons Fjärrtransport AB
(org.nr 559445-5247)
Smeviken 60 (visa karta
)
457 51 BULLAREN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9964952