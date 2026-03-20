Fiskförsäljare
2026-03-20
Hemdeli erbjuder hemleverans av deliprodukter och premiumråvaror. Sedan starten (2008) har vi haft ett tydligt mål: att göra det enklare för våra kunder att äta riktigt god mat hemma utan att kompromissa med kvalitet.
Vi erbjuder noggrant utvalda delikatesser inom kött, fisk och skaldjur, direkt till dörren. Genom långsiktiga samarbeten med förstklassiga leverantörer och ett dagligt fokus på kvalitet och kundupplevelse har Hemdeli blivit en självklar partner runtom i landet.
Vår framgång bygger inte bara på bra produkter den bygger framför allt på engagerade och drivna medarbetare. Därför erbjuder vi dig som säljare stora möjligheter att utvecklas. Vi lär dig allt du behöver från grunden, så erfarenhet är inget krav utan det är din attityd och vilja att lyckas som räknas.Publiceringsdatum2026-03-20
Som säljare på Hemdeli är du företagets ansikte utåt och ansvarar för att sälja och leverera våra produkter direkt till kunder i uppsatt område. Du kör en av våra bilar och arbetar aktivt med dörrförsäljning mot nya kunder, samtidigt som du börjar bygga upp en egen kundportfölj med återkommande beställningar.
Arbetet är självständigt, socialt och utvecklande och för rätt person både roligt och väldigt lönsamt.
Arbetstider:
Måndag-fredag 15:00-21:00 samt varannan helg.
Aktiv dörrförsäljning till nya kunder inom ditt område
Skapa långsiktiga kundrelationer och etablera förtroende
Presentera och sälja Hemdelis premiumsortiment
Leverera produkter och hantera leveransbilen på ett säkert sätt
Kunna planera och strukturera dina arbetsdagar självständigt
Följa upp kundbesök och arbeta mot tydliga försäljningsmål
Långsiktigt bygga upp en egen kundportfölj med återkommande kunderProfil
Vi söker dig som är social, orädd och älskar att träffa nya människor. Du trivs i roller där du får ta initiativ, sätta mål och jobba självständigt. Du har hög energi, positiv inställning och lätt för att skapa förtroende.
Du är:
Trygg och självgående i ditt arbete
Drivande och disciplinerad
Resultatfokuserad med en stark inre motivation
Social och duktig på att bygga relationer
Positiv, energirik och professionellKvalifikationer
B-körkort
God svenska i tal
Tillgänglig för kvällsarbete och varannan helg
Trivs med att arbeta mot mål och resultat
Meriterande
Erfarenhet av dörrförsäljning eller fältsälj
Erfarenhet av kundkontakt, service eller relationsskapande arbete
Tidigare arbete med provision eller resultatbaserad lön
Intresse eller kunskap om mat, delikatesser och livsmedel
Vi erbjuder
Ett roligt och socialt jobb med stor frihet
Möjlighet att tjäna riktigt bra med prestationsbaserad lön
Intern utbildning och löpande coachning
Goda karriärmöjligheter i ett växande företag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: orebro@hemdeli.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DeliverEat Örebro AB
(org.nr 559538-2457), https://hemdeli.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ed Permstäde orebro@hemdeli.se Jobbnummer
9810108