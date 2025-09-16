Fiskeritekniker
Om rollen
Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och ca 300 dammar i Norden. Vi är ca 500 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem. Vår produktion motsvarar ca 25 % av Sveriges totala elbehov. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter.
Vill du ha roligt på jobbet och samtidigt arbeta för ett fossilfritt samhälle?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Vattenfall Vattenkraft. Tillsammans arbetar vi för ett fossilfritt samhälle. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill bidra till ett bättre klimat på vår planet. Du blir en viktig del i det arbetet!
Nu söker vi en fiskeritekniker till Vattenfalls fiskodling i Forsmo, 15 km nordväst om Sollefteå. Vattenfall är en av Sveriges största fiskodlare. Varje år sätts omkring 1,5 miljoner lax/havsöring ut i älvarna. Miljöfrågor är i fokus för verksamheten och Vattenfall arbetar kontinuerligt med åtgärder för att minska utsläpp eller annan miljöpåverkan.
Vattenfalls arbete handlar om att odla och sätta ut lax, havsöring, sik, harr och ål. Men också om skötsel av fisktrappor, åtgärder för fiskarnas vandring och fiskmärkning. Vi har sex fiskodlingar i Sverige. Orsaken till att Vattenfall odlar fisk är att kraftbolag är ålagda att kompensera fisket och fiskbestånd som skadats i samband med kraftverksutbyggnad.
Om arbetet som fiskeritekniker
På fiskodlingen i Forsmo arbetar vi med kompensationsodling av lax, havsöring och sik för utsättning i främst Ångermanälven enligt vattendomar.
Arbetet bedrivs utifrån fiskens behov och vi strävar mot bästa möjliga fiskvälfärd och djuromsorg. Som fiskeritekniker har du en central roll i daglig skötsel av fisk och anläggning, där arbetet sker både inom- och utomhus. Vi rör oss mycket till fots inom anläggningen och mellan byggnader.
Exempel på ansvar/arbetsuppgifter:
Daglig skötsel av fisk
Drift- och skötsel av anläggningen
Avelsfiske och avelsarbete
Utveckla arbetssätt och teknik inom fiskodlingsområdet
Helgarbete och beredskapstjänstgöring kommer att ingå. Arbete på Vattenfalls andra fiskodlingar eller anläggningar kan i kortare perioder vara aktuellt.
Vi använder flera IT-/datasystem som även du kommer att arbeta med, de är till exempel system för utfodring, journalföring, larmhantering och fiskräkning. Det förekommer administrativa inslag som till exempel rapportskrivning och uppdatering av instruktioner.
Vi har både tekniskt och biologiskt fokus och höga krav på ansvarstagande, samarbetsförmåga och engagemang. Arbetet är flexibelt och fritt i sin karaktär, men även mer monotona uppdrag som till exempel fiskmärkning kommer att ingå.
Kravspecifikation
Du har gymnasial eller eftergymnasial utbildning med inriktning på biologi, teknik och/eller el. Erfarenhet av djurskötsel är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ett liknande praktiskt och ansvarsfullt arbete där noggrannhet är avgörande för resultatet.
Vi söker dig som är mångsidig, har öga för detaljer och som tar tag i vad som behöver göras. Du är säkerhetsmedveten och van vid att lösa olika typer av problem som kan uppstå i en tekniskt komplex anläggning som måste fungera tryggt och säkert dygnet runt, året runt. Du arbetar lösnings- och resultatorienterat och delar gärna erfarenheter med dina kollegor. Arbetsgruppen i Forsmo är liten och vi måste komplettera varandra.
Arbetet kräver IT-vana, erfarenhet av Word och Excel samt goda kunskaper i svenska och engelska. Du har B-körkort, ytterligare körkortsbehörigheter kan vara meriterande.
Ytterligare information
Placeringsort
Tjänsten är placerad i Forsmo som ligger cirka 15 km nordväst om Sollefteå.
Kontaktpersoner
För frågor om tjänsten, kontakta gärna rekryterande Mikael Lidström, 076-133 22 29. Fackliga representanter är Anneli Jönsson Ledarna, Samuel Jernlif Unionen, Magnus Nilsson Akademikerna och Anders Karlström SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.
Kliv fram för fossilfrihet!
Välkommen med din ansökan via vår annons på Vattenfalls karriärsidor senast den 6 oktober, 2025. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga ett personligt brev i ansökan. Har du frågor om din ansökan, kontakta rekryterare Ida Fågelqvist, 070-048 76 82.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här https://careers.vattenfall.com/se/sv/jobba-med-oss/mangfald-inkludering
Vattenfall Vattenkraft är en del av Sveriges samhällskritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är tjänsten du söker säkerhetsklassad kommer, i enlighet med säkerhetsskyddslagen, registerkontroll och säkerhetsintervju genomföras innan anställning. Så ansöker du
