First Line Teknisk Support
2026-02-11
Företag: Zpark Energy Systems Plats: Luleå Omfattning: Heltid
Vill du vara med och driva elektrifieringen framåt? Vi söker en medarbetare till First Line Teknisk Support inom vårt affärsområde Support och Tjänster. Rollen innebär att vara den första kontakten för våra kunder och partners.
Dina arbetsuppgifter Som supporthandläggare hos oss spelar du en nyckelroll i att säkerställa att våra kunder och partners får bästa möjliga service och support. Du är ofta företagets första kontaktpunkt och bidrar aktivt till hög kundnöjdhet genom professionell och effektiv hantering av ärenden.
I rollen kommer du att:
Kundsupport och ärendehantering
Besvara inkommande samtal, e-post och chatt från kunder och partners på ett professionellt och effektivt sätt.
Registrera, följa upp och lösa ärenden inom uppsatta tidsramar.
Ge teknisk support och assistera vid enklare felsökning av företagets produkter och tjänster.
Informera om produkter, tjänster, policyer och rutiner samt vägleda och besvara frågor.
Administrativa uppgifter
Uppdatera och underhålla kunddatabaser och ärendehanteringssystem med korrekt och aktuell information.
Dokumentera lösningar och kunddialoger för framtida referens och analys.
Ta fram och distribuera rapporter om kundärenden och supportaktiviteter vid behov.
Kommunikation och samarbete
Samarbeta med andra avdelningar, exempelvis teknisk support, försäljning och ekonomi, för att säkerställa snabb och korrekt lösning av ärenden.
Eskalera mer komplexa eller tekniskt avancerade ärenden till rätt nivå när det behövs.
Delta i interna möten och utbildningar för att hålla dig uppdaterad kring produkter, tjänster och processer.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av kundnära roller, exempelvis support, service eller administration.
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Proaktiv, strukturerad och lösningsorienterad.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Meriterande
Ledaregenskaper och ambition att på sikt utvecklas i en ledande roll.
Intresse för e-mobilitet, teknik och elektrifiering.
Vi erbjuder:
En unik möjlighet i Norra Sverige att växa tillsammans med ett snabbväxande företag med fokus på e-mobilitet och elektrifiering.
En modern arbetsplats i Luleå, med stark laganda och nära samarbete mellan samtliga avdelningar.
Så ansöker du Skicka in ditt CV och personliga brev via formuläret, så återkommer vi.
