Finsktalande vårdpersonal - sommarvikariat
2026-03-05
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt jobb? Gör skillnad - vi behöver dig som är finsktalande och vill arbeta på äldreboende som sommarvikarie.
Du är välkommen att söka även om du inte har någon tidigare erfarenhet.
Du erbjuds ett friskvårdskort när du väljer att arbeta hos oss som sommarvikarie på heltid i minst 5 veckor under semesterperioden. Om du har möjlighet att arbeta heltid i minst 8 veckor under semesterperioden erbjuds du både ett friskvårdskort och en extra löneutbetalning på 5 000 kr.
Äldreboendet Kristinelund ligger mitt i Nacksta centrum, där det finns en svensk-finsk enhet som vi nu söker finskspråkiga sommarvikarier till.
Vår rekryteringsprocess är digital och kommer utföras via videointervjuer som du själv svarar på när det passar dig. Vid behov eller önskemål erbjuds även telefonintervju.
Så här bidrar du i rollen som vikarie inom vård och omsorg
Du har ett ansvarsfullt uppdrag där du ger stöd åt personer med behov av vård och omsorg. Du utgör ett stöd i deras dagliga liv och gör det möjligt för dem att kunna leva sin vardag så normalt som möjligt utifrån sina önskemål och behov.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
• Personlig omvårdnad
• Tillaga, servera och assistera vid måltider
• Städ och tvätt
• Medicindelegering
• Dokumentation av insatser
• Social samvaro och aktivering
Arbetstiden är förlagd dagar, kvällar och helger.
Vi söker sommarvikarier under perioden juni-augusti med tillträde enligt överenskommelse, vid start innan semesterperioden blir du bokad som timvikarie.
Som timvikarie blir du direktbokad via bokningssystemet TimeCare Pool. Genom att registrera din tillgänglighet i systemet accepterar du att bli bokad på dessa tider. Du ansvarar själv för att lägga in och hålla din tillgänglighet uppdaterad. Du bokas både med kort varsel och längre fram i tiden utifrån din tillgänglighet. Vid bokning får du ett sms med arbetstid, datum och arbetsplats.
Din kompetens och erfarenhet
Det här behöver du för att gå vidare i rekryteringsprocessen:
• God finska i tal och skrift, eftersom våra vård- och omsorgstagare är finsktalande.
• God svenska och utbildning motsvarande SFI D (Svenska för invandrare, kurs D) är ett krav då arbetet innebär att du har en nära dialog och samarbete med både kollegor och vård- och omsorgstagare.
• Du ska vara 18 år vid tillträde för att uppfylla arbetsmiljö- och patientsäkerhetskrav. (Undantag kan göras för undersköterskestudenter med anpassade arbetsuppgifter enligt gällande regler.)
• Grundläggande digitala kunskaper krävs då arbetet innebär att dokumentera och använda digitala hjälpmedel.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor och har lätt för att samarbeta med kollegor. Du är engagerad och lyhörd i mötet med den enskilde och känner att ditt jobb är betydelsefullt. Du är flexibel och lugn även vid ändrade omständigheter eller stressade situationer. Eftersom det även kan förekomma ensamarbete är det också viktigt att du kan arbeta självständigt.
Det här ökar dina chanser till anställning:
Vi ser det som meriterande om du har utbildning eller erfarenhet inom vård, omsorg, psykiatri eller pedagogik, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du bör vara bekväm med att få delegering för läkemedel. Det är också önskvärt om du är tillgänglig för arbete under hela sommaren och är flexibel med arbetstider.
Om rekryteringsprocessen
Erbjudandet om friskvårdskort och extra löneutbetalning gäller även dig som är befintlig timvikarie och arbetar heltid på schema under semesterperioden.
Ansökningsprocessen går till så här:
Du ansöker genom att svara på några urvalsfrågor och bifoga ett uppdaterat CV med dina utbildningar, anställningar och tidsperioder. Har du relevant utbildning, bifoga gärna betyg/examensbevis.
Vi rekryterar löpande utifrån aktuella behov.
Går du vidare i processen kommer du kontaktas via mejl.
Vi använder AI som stöd i rekryteringsprocessen. Det ersätter inte det mänskliga omdömet utan används som ett komplement i vårt arbete.
Vi genomför intervjuer löpande vilket innebär att du kan bli aktuell för sommarvikariat även om det kan dröja innan du blir kontaktad. Urval sker kontinuerligt, ansök redan idag.
OBS! Har du skyddade personuppgifter, sök inte via annonsen. Kontakta istället Bemanningsenheten på 060-191919 och be att få prata med ansvarig vikariesamordnare.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen:
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
