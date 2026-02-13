Finsktalande IT Supporttekniker
Camai Consulting AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Camai Consulting AB i Stockholm
, Södertälje
, Uppsala
, Enköping
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Talar och skriver du flytande finska och brinner för IT? Tycker du om att hjälpa andra och lösa tekniska problem? Då kan detta vara möjligheten för dig!
Vi söker en serviceinriktad IT Supporttekniker som vill bli en del av vår kunds härliga och kunniga servicedesk. Hos oss får du arbeta i ett innovativt bolag i framkant, där du hjälper kunder och användare med tekniska frågor, felsökning och support i en modern IT-miljö.
I rollen som IT Supporttekniker är du en problemlösare med varierande arbetsuppgifter och utmaningar. Du har möjlighet att få djupare insyn i olika IT-miljöer och hitta lösningar på mer komplexa IT-problem. Du kommer att ansvara för felsökning av både hård- och mjukvara samt hantering av inkommande ärenden via telefon, e-post och ärendehanteringssystem. Du arbetar i en Windows-miljö med Microsoft 365 och sköter kontoadministration i Active Directory och Azure/Entra ID.
Ansvarsområden:
Ta emot ärenden från deras kunds användare och ge ett bra bemötande.
Hantering av klientdatorer, servrar och mobiltelefoner.
Windows-miljö, Microsoft 365 och tillhörande företagsapplikationer samt administration i Active Directory.
Följa upp och slutföra deras användares ärenden med fokus på kundnöjdhet.
Identifiera och rapportera återkommande problem inom deras supportleverans.
För att du ska trivas i rollen som IT Supporttekniker hos oss ser vi att du är serviceinriktad, noggrann och stresstålig. Du är en lagspelare som gillar att jobba i grupp. Du trivs i en miljö där man delar kunskap med varandra och ligger i framkant vad beträffar tjänster och teknik.
Vad vi söker hos dig:
Stort intresse inom IT
Meriterande om du har erfarenhet av kundtjänst eller teknisk support
Kunskap inom exempelvis Microsoft 365, nätverk, Windows Server och hårdvara
Flytande i både finska, svenska och engelska i tal och skrift
Start: Omgående start med hänsyn till uppsägningstid. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare
Placeringsort: Stockholm
Ansökan: Intervjuer sker löpande och tillsättning sker vid rätt match
Vad vi står för: Vi på Camai erbjuder ett av marknadens branschledande anställningsvillkor med stor frihet som ledord. Vi drivs av att hitta det bästa uppdraget för våra medarbetare. Det roligaste som finns är att hitta en perfekt matchning mellan konsult och kund. Vi vet att alla har ett drömarbete, och vi är ett tight entreprenörsdrivet team som arbetar för att se till att du tycker att det är roligt att gå till jobbet, varje dag. Vi tror att kompetenta människor dras till varandra och vill jobba med likasinnade i spännande kunduppdrag.
Vi har en av marknadens mest förmånliga ersättningsmodell anpassad för en modern konsultorganisation med mycket frihet. Vi har helt enkelt kul tillsammans!
Varför ska du välja oss? Med många års erfarenhet i konsultbranschen har vi valt våra tre värdeord med omsorg; kommunikation, ambition och balans. För att lyckas tror vi att våra medarbetare får vara med och forma sitt arbete efter prioriteringar och intresse i livet. Med din ambition och rätt verktyg från oss ser vi till att du utvecklas och samtidigt belönas på vägen.
Vill du vara en del av vår fortsatta tillväxt? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7229838-1842406". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Camai Consulting AB
(org.nr 559395-4521), https://karriar.camai.se
Segelbåtsvägen 15 (visa karta
)
112 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Camai Jobbnummer
9742776