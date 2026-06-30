Finmontörer/operatörer sökes till Aimpoint i Malmö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Montörsjobb / Malmö Visa alla montörsjobb i Malmö
2026-06-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Har du ett tekniskt intresse och vill arbeta med precision och små detaljer? Då kan du vara rätt person för Aimpoint i Malmö!
Aimpoint AB var pionjärer bakom det allra första rödpunktsiktet – en banbrytande uppfinning som har gjort företaget till en global ledare inom sitt område. Hela Aimpoints produktion sker inom Sveriges gränser på deras två produktionsanläggningar i Malmö och Gällivare, med sitt huvudkontor i Malmö.
Till deras produktion söker vi nu finmekaniska montörer. Arbetsuppgifterna kommer bestå av montering där arbetet sker vid olika stationer och med olika moment. Arbetsuppgifterna kräver precision och stor noggrannhet. Det är ett arbete som utförs med hög kvalitet i ett effektivt tempo. I samband med rekryteringsprocessen kommer du som kandidat få provmontera, genomgå en gedigen bakgrundskontroll samt hälsokontroll.
Tjänsten är på heltid och du kommer initialt vara anställd av StudentConsulting och arbeta som konsult hos Aimpoint. Det finns goda möjligheter att efter inledande konsultuppdrag bli övertagen och direkt anställd av Aimpoint. Vi söker dig som ser långsiktigt på tjänsten.
Arbetstiderna är förlagda på två skift måndag-fredag, varannan vecka 06.00-14.20, och varannan vecka 14.20-22.40. Det kommer också finnas ett nattskift där de som arbetar på detta skift enbart arbetar natt med arbetstid 22.40-05.30. Det är viktigt för tjänsten att man är öppen för samtliga skift.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som som har öga för detaljer, god precision och har ett tekniskt intresse. Det är mycket meriterande om du har tidigare erfarenhet av finmotoriskt monteringsarbete, men inget krav. Som person tror vi att du är noggrann och tycker om struktur. Du är en lugn person som ändå föredrar att arbeta tempofyllt och effektivt i olika processer. Då många arbetsuppgifter är monotona tror vi att du har en bra koncentrationsförmåga och tycker om att arbeta efter tydliga instruktioner och processer. Eftersom all kommunikation samt instruktioner är på svenska behöver du ha god svenska i både tal och förståelse.
Övrig erfarenhet som är meriterande:
• Bakgrund inom finmotoriskt arbete.
• Erfarenhet av industriarbete
• Bakgrund inom skönhetsindustrin (t.ex. fransförlängning eller nagelbyggnad)
Låter detta som en tjänst för dig? Tveka då inte utan skicka in en ansökan redan idag, vi arbetar löpande med både urval och fysiska intervjuer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Jägershillgatan 15 (visa karta
)
213 75 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Roni Gurses malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9985993