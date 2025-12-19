Finansinspektör med fokus på marknadstransparens
Finansinspektionen / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finansinspektionen i Stockholm
Vill du bidra till att motverka marknadsmissbruk och skapa en transparent värdepappersmarknad? På enheten Handelstillsyn får du möjlighet att driva tillsyn och utredningar som gör skillnad. Tillsammans med kunniga kollegor bidrar du till att utveckla tillsynen och stärka förtroendet marknaden.
Om jobbet
Som finansinspektör på Handelstillsyn arbetar du med att främja transparens och motverka marknadsmissbruk på den svenska och europeiska värdepappersmarknaden. Du driver tillsynsärenden inom planerad och riskbaserad tillsyn, med fokus på transparensfrågor som rapporteringsskyldigheter (t.ex. flaggnings- och insynsanmälningar) samt noterade bolags hantering av insiderinformation och informationsgivning.
Arbetet kan även omfatta utredningar kopplade till marknadsmissbruk, såsom insiderhandel och marknadsmanipulation. Utöver ärendehantering deltar du i proaktiva tillsynsinsatser, dialog med marknadsaktörer och förebyggande aktiviteter som stärker regelefterlevnaden.
Rollen innebär nära samarbete med andra delar av FI, myndigheter inom EU och marknadsaktörer, vilket ger en unik inblick i hur handeln fungerar i praktiken. Tillsynsområdet utvecklas snabbt med digital handel, algoritmiska strategier och nya regelverk, vilket ställer krav på hög analysförmåga och teknisk förståelse.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har examen i ekonomi eller juridik
• har minst fem års erfarenhet från något eller några av följande område, bank, värdepappersbolag, handelsplats, regelefterlevnadsfunktion, investor relations eller annan närliggande verksamhet med relevans för värdepappersmarknaden
• har kunskap om värdepappershandel, värdepappersmarknaden och/eller marknadsplatsernas verksamhet
• uttrycker dig mycket väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• examen i/utbildning med inriktning mot värdepappersmarknaden exempelvis genom examensarbete
• erfarenhet med tydlig inriktning mot värdepappersmarknaden
• kunskap om för verksamheten relevanta regelverk, exempelvis Mar, transparensregelverk, Mifid/Mifir och andra EU-rättsakter inom området
• förståelse för noterade bolags informationsgivning och deras skyldigheter i samband med insiderinformation och annan regulatorisk kommunikation
• certifieringar från finansmarknaden.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde
• ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter
• agera och ta beslut när det behövs.Publiceringsdatum2025-12-19Om företaget
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Martin Kullendorff, enhetschef, 08-408 989 37
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansinspektionen
(org.nr 202100-4235), http://www.fi.se/ Jobbnummer
9657100