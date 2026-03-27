Finansiell controller
Riksrevisionen / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-03-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksrevisionen i Stockholm
, Uppsala
, Karlstad
, Jönköping
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av controllerarbete och vill arbeta med finansiell uppföljning i en statlig verksamhet? Som finansiell controller hos Riksrevisionen får du en central roll i arbetet med budget, prognoser och ekonomisk analys. Vi söker dig som vill bidra med din kompetens och utveckla ekonomistyrningen tillsammans med oss. Var med på vår utvecklingsresa och ansök till tjänsten idag.
Din utveckling möjliggör vår framtid
Det här är en tjänst för dig som vill arbeta med kvalificerade och varierade arbetsuppgifter inom finansiell styrning och uppföljning i en statlig myndighet. Du blir en del av enheten för ekonomi och upphandling, där du har stort eget ansvar och arbetar självständigt i nära samarbete med en annan finansiell controller och tre redovisningsekonomer. Rollen är bred och analytisk, och du arbetar i en miljö där kvalitet, utveckling och samarbete står i fokus.
Hos oss är du också med och påverkar din utveckling. Vår inriktning är att stärka varje medarbetares kompetens och vi uppmuntrar initiativ och eget driv. Här finns utbildningar och stort utrymme till verksamhetsutveckling vilket gör att du både kan växa och driva förändring.
Vad innebär tjänsten?
Som finansiell controller har du en central roll i att utveckla ekonomifunktionens strategiska kapacitet. Du driver analys, följer upp måluppfyllelse och skapar pedagogiska beslutsunderlag. Exempel på arbetsuppgifter är att
• arbeta med budget, prognoser och uppföljning samt stödja chefer och ledning genom analyser och tydliga beslutsunderlag som ger relevanta insikter för styrning och beslut
• ansvara för återkommande controlleruppgifter såsom nyckeltal och ekonomiska underlag till verksamhetsplanering, uppföljning, budgetunderlag och årsredovisningens resultatredovisning
• ta fram scenarier, riskanalyser och konsekvensbedömningar kopplade till verksamhetsmål, inklusive underlag till ledningen
• bygga upp datadriven uppföljning (t.ex. i Power BI) och driva införande av nya arbetssätt
• identifiera och driva processförbättringar och medverka i myndighetens digitaliseringsinitiativ inom ekonomiområdet.
Vem är du?
Vi söker dig som har
• relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi, eller motsvarande kunskaper förvärvade genom yrkeserfarenhet som vi bedömer likvärdig
• flerårig erfarenhet av finansiellt controllerarbete med fokus på analys, uppföljning och styrning
• goda systemvana och goda kunskaper i Excel och vana vid att använda Excel som arbetsverktyg
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har relevant erfarenhet från statlig myndighet, har arbetat i Unit4 ERP och behärskar BI-verktyg för dataanalys och visualisering. Det är också meriterande om du har arbetat med utvecklings- eller förbättringsarbete inom ekonomiområdet. Till exempel genom att effektivisera arbetsprocesser, automatisera delar av ekonomisystemet eller införa nya system och moduler för ett mer effektivt och datadrivet arbetssätt.
Vi lägger också stor vikt vid dina personliga kompetenser, och utöver din kunskap och erfarenhet söker vi dig som
• är kvalitetsmedveten och noggrann och säkerställer att leveranser håller hög kvalitet inom fastställda tidsramar
• är självgående och ansvarstagande och kan driva ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt
• har helhetssyn och kan se samband mellan verksamhetens behov, processer och resultat samt växla mellan detaljer och övergripande perspektiv
• har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra
• är kommunikativ och kan uttrycka dig pedagogiskt, både muntligt och skriftligt, samt presentera och föredra information på ett tydligt sätt
• har förmåga att vara lösningsorienterad och förändringsbenägen och vill bidra till att utveckla och förbättra processer.
Vårt erbjudande
Du får en tillsvidareanställning hos en arbetsgivare som erbjuder statens alla förmåner. Anställningen är på heltid och inleds med en sex månaders provanställning. Vi kommer tillsammans överens om när du börjar.
Vi har ett modernt aktivitetsbaserat kontor på Sankt Eriksgatan 117 i Stockholm som erbjuder goda möjligheter till såväl tyst arbete som samtal och möten med kollegor. För oss är det självklart att våra medarbetare har förutsättningar för balans mellan arbetsliv och privatliv. Därför har du förtroendearbetstid och viss frihet att anpassa din arbetstid så att både ditt arbete och din fritid fungerar för dig. Det finns också möjlighet att arbeta på distans hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Ansök senast 19 april
Skicka in din ansökan genom att svara på urvalsfrågorna och bifoga cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 19 april. Vi tillämpar arbetspsykologiska tester som en del i vår helhetsbedömning av din ansökan. Läs mer om vår rekryteringsprocess på riksrevisionen.se/ansok.
Vill du veta mer? Besök riksrevisionen.se/jobba-hos-oss eller kontakta ansvarig chef eller våra fackliga representanter.
• Anette Bäck, enhetschef, 08-5171 4180
• Lena Lakso, Saco-S/Riksrevisionen, 08-5171 4155
• Karin Berg, ST/Riksrevisionen, 08-5171 4350
Om Riksrevisionen
Riksrevisionen tar fram fakta om hur statens verksamhet fungerar. Vi granskar vad statens pengar går till, hur effektivt myndigheterna arbetar och om politiska beslut leder till det de var menade till. Det är kunskap som kan användas för att förbättra regeringens och myndigheternas arbete och spara skattepengar. När det finns brister ger vi rekommendationer till regeringen och myndigheterna för att förbättra verksamheten. Vår oberoende ställning och den insyn vi bidrar med är viktig för ett väl fungerande demokratiskt land. Vårt mål är att våra granskningar ska göra skillnad för människor både nu och i framtiden.
Vi företräder också Sverige i internationella revisionssammanhang och har utvecklingssamarbete med revisionsmyndigheter i Afrika, sydöstra Europa och Asien.
Mer information hittar du på riksrevisionen.se
Månadslön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksrevisionen
(org.nr 202100-5422), http://www.riksrevisionen.se/ Jobbnummer
9822414