Financial Controller till Saas-bolag - Hyrrekrytering

2025-08-15
Vi söker en Financial Controller för ett konsultuppdrag hos ett internationellt och växande bolag inom tech-branschen. Tjänsten har start under september och inleds som ett konsultuppdrag med möjlighet till anställning hos kunden efter 6 månader (hyrrekrytering). Företaget har kontor i Stockholms innerstad.
Du kommer att ha helhetsansvar för redovisning och finansiell rapportering för den svenska verksamheten samt samordna externa redovisningspartners i andra nordiska länder. Du kommer också att bidra till förbättringar inom intern kontroll och utveckling av ekonomiska processer. Rollen är bred och operativ, med stort eget ansvar i ett internationellt sammanhang.
Vi söker dig som har:
3-5 års erfarenhet av kvalificerade roller inom ekonomi/redovisning
Meriterande med erfarenhet från Saas-bolag
God förståelse för svensk redovisning och rapportering
Erfarenhet av att arbeta med externa redovisningspartners
Mycket goda kunskaper i Excel
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
