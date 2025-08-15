Financial Controller till Saas-bolag - Hyrrekrytering

Newr AB / Controllerjobb / Stockholm
2025-08-15


Visa alla controllerjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Newr AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Danderyd, Järfälla eller i hela Sverige

Vi söker en Financial Controller för ett konsultuppdrag hos ett internationellt och växande bolag inom tech-branschen. Tjänsten har start under september och inleds som ett konsultuppdrag med möjlighet till anställning hos kunden efter 6 månader (hyrrekrytering). Företaget har kontor i Stockholms innerstad.
Du kommer att ha helhetsansvar för redovisning och finansiell rapportering för den svenska verksamheten samt samordna externa redovisningspartners i andra nordiska länder. Du kommer också att bidra till förbättringar inom intern kontroll och utveckling av ekonomiska processer. Rollen är bred och operativ, med stort eget ansvar i ett internationellt sammanhang.

Vi söker dig som har:
3-5 års erfarenhet av kvalificerade roller inom ekonomi/redovisning
Meriterande med erfarenhet från Saas-bolag
God förståelse för svensk redovisning och rapportering
Erfarenhet av att arbeta med externa redovisningspartners
Mycket goda kunskaper i Excel
Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Välkommen med ansökan! oskar.windolf@newr.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Newr AB (org.nr 559230-2615), https://newr.se

Arbetsplats
Newr

Jobbnummer
9461136

Prenumerera på jobb från Newr AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Newr AB: