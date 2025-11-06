Financial Controller Till Innovativt Bolag
Är du en erfaren och kommunikativ Financial Controller med en stark grund inom redovisning? Vill du bidra med din kompetens i ett internationellt bolag där teamkänsla och samarbete står i centrum? Då kan det vara dig vi söker!Publiceringsdatum2025-11-06Om företaget
Vår kund är en global koncern med stark närvaro på den nordiska marknaden. De utvecklar och levererar avancerade tekniska lösningar till kunder inom flera olika branscher. På kontoret i Stockholm råder en öppen och samarbetsinriktad kultur, där internationell kompetens möter lokal förankring. Arbetsmiljön är modern och trivsam, med möjlighet till hybridarbete.Arbetsuppgifter
Som Financial Controller hos vår kund kommer du att vara en viktig del av ett sammansvetsat team och bidra till att koncernens nordiska verksamhet har en väl fungerande controllerfunktion.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
• Kvalitetssäkring av månads-, kvartals- och årsbokslut
• Säkerställa att processer och rutiner följer interna riktlinjer och regelverk
• Månadsrapportering
• Upprättande och analys av budget och prognoser
• Löpande ekonomisk uppföljning och rapportering till ledning
• Stödja verksamheten med finansiella analyser och beslutsunderlag
Ovan arbetsuppgifter utgör grunden i din vardag, men för rätt person finns även goda möjligheter att delta i projekt och vara aktiv i förändrings- och förbättringsarbete inom teamet och ekonomifunktionen.Profil
Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet från en Financial Controller roll samt en bakgrund inom redovisning eller revision. Du är trygg i din kompetens och trivs i en roll där du har nära samarbete med andra.
Som person ska du trivas i en miljö där automatisering och förändringsarbete är en naturlig del av vardagen - det är därför viktigt att du har god systemvana och inte är rädd för teknik. Internationell erfarenhet är inte ett krav - det viktigaste är att du trivs i en dynamisk miljö och ser fördelar med att tillhöra en global organisation. Du arbetar obehindrat i Excel och andra analysverktyg samt är flytande i både svenska och engelska i tal och skrift.
Då du kommer att tillhöra ett sammansvetsat team med gott samarbete kommer vi att lägga stor vikt vid din personlighet. Vi söker vi dig som är lösningsorienterad, kommunikativ, samarbetsvillig och prestigelös. I ditt arbete är du strukturerad, noggrann och har lätt för att planera och prioritera din tid. Även om du har dina egna ansvarsområden kan du lyfta blicken och se vad som behöver göras för att bidra till gruppens gemensamma mål.
Framgångsfaktorer
• Minst tre års erfarenhet som Financial Controller samt en trygg grund inom redovisning
• Tänker proaktivt och kan bidra till utveckling och effektivisering
• God systemvana och arbetar obehindrat i Excel
Om företaget
Resultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/Så ansöker du
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid, 100%
PLACERING: Stockholm
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Gabriella Urban
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2025-12-07
Denna tjänst är en rekrytering där vi på Resultat har hand om rekryteringsprocessen men där du blir direkt anställd hos vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Tveka inte att skicka in din ansökan. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Gabriella på 073 - 311 68 62 eller maila gabriella@resultatab.se
