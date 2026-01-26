Financial Controller Till Innovativt Bolag
Vill du arbeta i en internationell miljö där du får växa, utmanas och vara en del av ett nordiskt team med stark sammanhållning? Som Financial Controller hos vår kund får du möjligheten att kombinera analys, affärsstöd och utveckling - samtidigt som du jobbar nära verksamheten i en kultur som präglas av öppenhet, nyfikenhet och samarbete. Här är din inställning, ditt driv och din vilja att bidra i teamet lika viktig som din erfarenhet.Publiceringsdatum2026-01-26Om företaget
Vår kund är en global koncern med stark närvaro på den nordiska marknaden. De utvecklar och levererar avancerade tekniska lösningar till kunder inom flera olika branscher. I Stockholm finns också en produktionsenhet. Företaget bedriver ett målmedvetet hållbarhetsarbete där förbättrade processer, mätbara resultat och långsiktiga miljömål står i centrum. De är drivande i utvecklingen av hållbara produkter och tekniska lösningar som både bidrar till kundernas effektivitet och reducerar klimatavtrycket.
Kontoret, som är placerat på Södermalm i Stockholm, präglas av en öppen och samarbetsinriktad kultur, där internationell kompetens möter lokal förankring. Arbetsmiljön är modern, trivsam och flexibel med möjlighet till hybridarbete. Arbetsuppgifter
Som Financial Controller ingår du i ett sammansvetsat team där ni är fyra Controllers som alla bidrar till en stabil och framåtblickande controllerfunktion. Tillsammans med teamet arbetar du med kontinuerliga förbättringar samt automatisering och digitalisering av finansiella processer.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
• Rapportering av företagets nordiska bolag (Sverige, Norge, Danmark och Finland) till moderbolaget
• Arbeta med bokslut, budget och prognos samt driva planering av dessa processer
• Kvalitetssäkring och analys av utfall, samt analys av försäljningsdata
• Analys och uppföljning av KPI:er
• Driva och delta i digitaliserings- och automatiseringsprojekt för att modernisera och förenkla finansfunktionen
• Löpande kontakt med koncernens centrala finansfunktion
• Driva och följa upp bolagets key controls som en del av den interna kontrollen
• Stödja verksamheten med finansiella analyser och beslutsunderlagProfil
Vi söker dig som har minst 3 års erfarenhet från en liknande roll samt har en bra grund inom redovisning eller revision. Du är analytisk, proaktiv och trivs i ett arbete som kombinerar detaljer med helhetsperspektiv.
Du har en stark systemvana, gärna från ett av de större ERP-systemen samt är en avancerad användare av Excel. Har du dessutom goda kunskaper inom Power Pivot och Power Query är det meriterande. Internationell erfarenhet är inte ett krav, men du känner dig bekväm i en dynamisk miljö och ser värdet i att vara del av en global organisation. Du uttrycker dig mycket väl på både svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du lösningsorienterad, kommunikativ, prestigelös och trygg i din roll. Du arbetar strukturerat, har lätt för att prioritera och trivs i ett team där man stöttar varandra och gemensamt driver arbetet framåt.
Framgångsfaktorer
• Minst 3 års erfarenhet inom Controlling
• Strukturerat arbetssätt
• Proaktiv och drivande i utveckling och effektivisering av processer
• Starkt systemintresse och mycket goda kunskaper i Excel
• Flytande i tal och skrift i svenska och engelskaOm företaget
Resultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/Så ansöker du
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid, 100%
PLACERING: Södermalm, Stockholm
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Gabriella Urban
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2026-02-15
Denna tjänst är en rekrytering där vi på Resultat har hand om rekryteringsprocessen men där du blir direkt anställd hos vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Tveka inte att skicka in din ansökan. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Gabriella på 073 - 311 68 62 eller maila gabriella@resultatab.se Ersättning
