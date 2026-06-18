Lärare åk 4-6 i Sv, Ma, SO/NO till Vist skola
Linköpings kommun / Grundskollärarjobb / Linköping Visa alla grundskollärarjobb i Linköping
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Hos oss får du utrymme att växa i din yrkesroll och göra skillnad på riktigt, i en miljö där både kunskap och arbetsglädje står i centrum – välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare i årskurs 4–6 är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. I denna roll kommer du att ta över en egen årskurs 4, vilket innebär att du ansvarar för att etablera klassens struktur, trygghet och rutiner ända från start.
Arbetet innebär att du möter elevgruppen där de befinner sig och skapar en varierad och utmanande undervisning där digitala verktyg är en naturlig del. Du ser till elevens hela skoldag och samarbetar tätt med kollegor, resurspersonal samt vårdnadshavare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elevs lärande och måluppfyllelse. Du agerar även mentor och håller i utvecklingssamtal.
I tjänsten ingår att:
Planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt driva värdegrundsarbete utifrån läroplanen, Lgr22.
Skapa en varierad, utmanande och digitalt integrerad lärmiljö som anpassas utifrån elevernas behov och delaktighet.
Arbeta som mentor och hålla i utvecklingssamtal samt dokumentera elevernas lärande och utveckling.
Samarbeta tätt i ditt årskursteam (vi har 3 klasser i varje årskurs) samt samverka med fritidshemmets personal och resurspersonal för att nå hög måluppfyllelse.
För att ge dig som är nyutexaminerad eller ny i yrkesrollen de absolut bästa förutsättningarna, kommer ni att vara två nya kollegor på skolan som börjar samtidigt, vilket gör att ni kan dela erfarenheter och stötta varandra i vardagen. Du får dessutom en trygg start på din karriär genom en strukturerad introduktion med en egen mentor på skolan samt riktat stöd från vår skolutvecklingsgrupp.
Vi söker två tjänster med följande inriktningar: en tjänst mot svenska, matematik och SO, samt en tjänst mot svenska, matematik och NO.
Din arbetsplats
Vist skola bildar tillsammans med Norrbergaskolan rektorsområde Vist skola. Skolorna ligger i natursköna Sturefors, strax söder om centrala Linköping. Vist skola är en nyrenoverad F–6-skola med cirka 340 elever, och det är här du kommer att ha din utgångspunkt.
Här möts du av cirka 65 medarbetare med stark sammanhållning och ett stort fokus på kollegialt lärande. Skolområdet är i en spännande utvecklingsfas med fokus på trygghet, studiero och tillgängliga lärmiljöer. Hos oss är du aldrig ensam – du arbetar i ett tätt lag och har tillgång till goda stödfunktioner såsom specialpedagogisk koordinator, skolsköterska, kurator och förstelärare.
Hos oss får du:
Arbeta i ett kollegialt klimat där engagemang och professionalism står i centrum.
Utvecklas i din yrkesroll med kompetent personal som prioriterar kollegialt lärande.
Möjlighet att bygga starka, förtroendefulla relationer och följa elevernas utveckling över tid i ett familjärt område.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska och matematik åk 4-6. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 4-6. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 4-6. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i SO eller NO åk 4-6.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 4-6 under minst ett läsår. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att sätta betyg alternativt dokumenterat elevers lärande under läsåret.
I din roll som lärare i årskurs 4-6 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i årskurs 4-6 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Augusti eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 17472
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Här finns plats för både mod och glädje
Vi är modiga, omtänksamma och kunniga kollegor som tillsammans stöttar närmare 170 000 invånare i livets alla skeden. Genom att våga tänka och göra på nya sätt växer vi som individer, samtidigt som vi bidrar till att Linköping fortsätter att utvecklas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
)
581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Sveriges lärare Linköping linkoping@sverigeslarare.se +4613208739 Jobbnummer
9971060