Cash Administrator till en av världens ledande premiumbiltillverkare
Jurek Recruitment & Consulting AB / Bankjobb / Sollentuna Visa alla bankjobb i Sollentuna
2026-06-18
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Cash Administrator till en av världens ledande tillverkare av bilar och motorcyklar inom premiumsegmentet. Alla som arbetar här är stolta över att kunna leverera bilar, tjänster och kundupplevelser med högsta kvalitet. Är du en person med stor teknisk kompetens och brinnande passion för fordonsindustrin, så uppmuntrar vi dig att söka till denna spännande möjlighet!
Om rollen och dina ansvarsområden
I rollen som Cash Administrator rapporterar du till Team Lead för Cash Management. Du arbetar i ett nära samarbete med dina kollegor i det administrativa arbetet mot de nordiska marknaderna. I tjänsten kommer du utöver dina huvudsakliga arbetsuppgifter även att vara behjälplig i övriga administrativa uppgifter samt agera servicefunktion internt. Du ansvarar för att bidra till att vår kunds premiumtjänster håller hög kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantering av manuella in- och utbetalningar
Avsluta och delamortera kontrakt
Ansvar för uppladdning av betalningsfiler
Göra bokningar och stämma av konton
Kontakt med återförsäljare
Om dig vi söker
Vi ser att du brinner för ekonomi och administration och besitter förmågan att arbeta strukturerat och kvalitetsmedvetet. Du är en serviceinriktad person med en god kommunikativ förmåga. Vidare är du en flexibel team-player som också besitter förmågan att arbeta strukturerat. För att trivas i rollen är du analytisk, har gott självledarskap och tycker om att arbeta i ett högt tempo.
För att kvalificera för rollen ser vi att du
• Akademisk examen inom ekonomi, alternativt gymnasieekonom med relevant arbetslivserfarenhet
• Några års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter
• Du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska
• God datorvana, gärna inom Excel
Intresserad?
Tjänsten är placerad hos vår kund i Sollentuna. Lokalerna är moderna och innehåller lunchrestaurang samt tillgång till gym. I denna roll arbetar du som konsult hos Jurek Talents. Uppdraget förväntas starta omgående eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-06-18Så ansöker du
Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
För eventuella frågor vänligen kontakta ansvariga konsultchefer Victoria Tjernström victoria.tjernstrom@jurek.se
eller Hedda Grenlöv hedda.grenlov@jurek.se
.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning och hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Law, Banking & Insurance and Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Som kandidat får du tillgång till både fasta tjänster och konsultuppdrag samt en professionell och transparent process. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet – för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7937763-2060474". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Biblioteksgatan 11 (visa karta
)
111 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9971072