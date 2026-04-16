Financial Controller till reNewed
Vill du arbeta i ett bolag där ekonomi, affär och hållbarhet möts på riktigt? På Renewed AB förlänger vi livslängden på elektronik genom cirkulära affärsmodeller. Genom att återanvända, rekonditionera och optimera teknik bidrar vi till minskat avfall och lägre klimatpåverkan.
Nu söker vi en Financial Controller som vill vara med och utveckla ett snabbväxande bolag där ekonomi spelar en central roll i både tillväxt och hållbarhet.
Din roll
Som Financial Controller hos oss får du en affärsnära roll där du arbetar brett inom redovisning, uppföljning och analys. Du blir en viktig del i att skapa struktur, insikter och beslutsunderlag för verksamheten.
Du arbetar nära ledning och övriga team och bidrar till att omvandla siffror till konkreta affärsbeslut.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för löpande bokföring och säkerställa hög kvalitet i redovisningen
Upprätta månadsrapportering inklusive resultat, balans och kassaflöde samt rapportering till moderbolag
Följa upp försäljning, marginaler, kostnader och nyckeltal veckovis och månadsvis
Ansvara för momsredovisning, arbetsgivardeklarationer samt hantering av skatter och avgifter
Säkerställa rapportering till myndigheter vid behov
Stötta verksamheten med analyser och lönsamhetsuppföljning
Delta i budget och prognosarbete
Dokumentera processer och rutiner
Ansvara för bolagets AML process
Bidra till utveckling av vår Power BI lösning
Vi söker dig som har
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning
Minst 3 till 5 års erfarenhet av redovisning och bokslut
God förståelse för resultat och balansräkning samt periodiseringar
Stark analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Erfarenhet av Excel på avancerad nivå
Vana av att arbeta i affärssystem och med rapportering
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande erfarenheter
Power BI eller andra BI verktyg
Lagerredovisning, produktkalkyler eller handel
Internkontroll, processutveckling och automatisering
IFRS eller K3
Vem du är
Du är strukturerad och noggrann med hög leveransförmåga, även i perioder med deadlines. Du har ett affärsdrivet mindset och kan omvandla data till insikter och beslut. Du är kommunikativ och trygg i att förklara ekonomi för kollegor utanför finansfunktionen.
Du tar initiativ, ser förbättringsmöjligheter och tar ansvar för att driva dem framåt.
Därför reNewed
Hos oss får du arbeta i ett bolag där varje insats bidrar till en mer hållbar framtid. Vi erbjuder en modern och datadriven miljö med korta beslutsvägar, stort eget ansvar och goda möjligheter till att påverka.
Vi värdesätter work life balance och erbjuder flexibilitet i vardagen.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: kontakt@renewed.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Financial Controller". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Renewed AB
(org.nr 559202-7436), https://renewed.se/
Gårdsfogdevägen 18 A (visa karta
)
168 66 BROMMA
