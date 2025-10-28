Financial Advisor Premium
Nordea is a leading Nordic universal bank. We are helping our customers realise their dreams and aspirations - and we have done that for 200 years. We want to make a real difference for our customers and the communities where we operate - by being a strong and personal financial partner.
Job ID: 31430
Befattning Premium Rådgivaretill Nordea Kiruna
Vi söker en Premium Rådgivare till kontoret i Kiruna, du som vill vara med på resan på där vi vill bidra till våra kunders framtidsplaner genom förstklassig service som underlättar deras vardag. När våra kunder strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar, finns vi där som en proaktiv Affärspartner. Vi vill finnas där för hela Sverige och vara en partner för den viktiga samhällsfunktionen.
Vi ser fram emot att träffa dig som trivs med att arbeta i team där vi hjälper varandra att nå framgång och skapa positiva kundupplevelser. Med ditt engagemang och din passion för att överträffa kundernas förväntningar bidrar du till att skapa framtidens relationsbank, där vi möter kunderna i våra digitala kanaler.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tjänsten är placerad på kontoret i Kiruna.
Om vårt team
Teamet på Nordea i Malmfälten/Kiruna , samlar vi expertis för att ge våra kunder en förstklassig upplevelse av Nordea. Detta gör vi som ett steg på vår resa mot att bli Förstahandsvalet för våra kunder, med det mest respekterade varumärket i Norden.
Collaboration. Ownership. Passion. Courage. Detta är värderingar som vägleder oss i hur vi arbetar och hur vi fattar beslut - och som vi tror att du delar.
Vad du kommer att göra
Som Premium Rådgivare i våra digitala kanaler är du ofta kundens första kontakt och spelar därmed en nyckelroll för att skapa positiva kundupplevelser. Du ger förstklassig service, tips och proaktiva råd kring bankens tjänster, produkter och kanaler.
Huvudsakliga ansvarsområden i denna roll:
* Tillsammans med dina kollegor ansvara för att skapa hög tillgänglighet, tillit och kundnöjdhet, med fokus på att lösa kundens ärende direkt.
* Utifrån kundernas behov aktivt se till att de erbjuds våra olika tjänster, produkter och kanaler.
* Med ett proaktivt arbetssätt fokusera på att upptäcka nya kundbehov och affärsmöjligheter i kundkontakten, och vid behov säkerställa att kunden får träffa Privatrådgivare eller Förmögenhetsrådgivare för att bidra till långsiktiga kundrelationer.
Vem du är
Det här är rätt roll för dig som har ett genuint intresse för kundupplevelse och av att vinna kundernas förtroende och lojalitet. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter från liknande verksamhet.
Din bakgrund och kompetens innefattar:
* Har förmågan att sätta dig in i kundens situation, och har en naturlig fallenhet för att etablera kontakt i mötet med både kunder och kollegor.
* Stimuleras av att arbeta resultatinriktat, där du på ett skickligt sätt kopplar samman kundens behov med våra produkter och tjänster.
* Arbetar aktivt med att utveckla dina egna kompetenser och dela kunskap med kollegor, samt bidra till ett öppet och positivt klimat.
* Du har professionella kunskaper i engelska och svenska, i både tal och skrift.
* Är Swedsec-licensierad.
Det skulle vara värdefullt om du även:
* Det är meriterande om du har en akademisk utbildning.
Om det här låter som du, tveka inte att höra av dig!
Nästa steg
Skicka in din ansökan senast 11/11/2025. För mer information är du välkommen att kontakta Martin Agronius via martin.agronius@nordea.se
.
Rekryteringsprocessen består av följande steg:
* Preliminärt CV-urval
* Telefonsamtal med rekryteraren
* Onlineintervju med rekryterande chef
* Bakgrundskontroll
För facklig information, kontakta finansforbundet@nordea.se
eller SACONordea@nordea.com
