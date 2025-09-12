Financial Advisor Premium
Nordea Bank Abp, Filial i Sverige / Bankjobb / Norrköping Visa alla bankjobb i Norrköping
2025-09-12
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordea Bank Abp, Filial i Sverige i Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Eskilstuna
, Örebro
eller i hela Sverige
Nordea is a leading Nordic universal bank. We are helping our customers realise their dreams and aspirations - and we have done that for 200 years. We want to make a real difference for our customers and the communities where we operate - by being a strong and personal financial partner.
Job ID: 30744
Befattning Premiumrådgivare till Nordea Östsverige.
Vi söker en till Premiumrådgivare som vill vara med på resan på där vi vill bidra till våra kunders framtidsplaner genom förstklassig service som underlättar deras vardag. Vi söker dig som aktivt vill vara med på vår resa att växa vår affär med nya kunder och volymer samt utveckla befintliga kunder.
Vi ser fram emot att träffa dig som trivs med att arbeta i team där vi hjälper varandra att nå framgång och skapa positiva kundupplevelser. Med ditt engagemang och din passion för att överträffa kundernas förväntningar bidrar du till att skapa framtidens relationsbank, där vi möter kunderna i våra digitala kanaler.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och du kommer att utgå från kontoret i Norrköping, där den största andelen av dina befintliga och nya kunder finns. Vi jobbar som ett team i Östsverige vilket innebär att du ibland kommer träffa på andra orter inom vårt område, Östergötland och Katrineholm.
Om vårt team
I vårt team, Östsverige ingår två av våra avtrycksorter i Nordea, Norrköping och Linköping där vi har Nordea-Hus med alla kompetenser, dessutom har vi verksamhet på två företagshotell, Motala och Katrineholm. Här jobbar vi tillsammans, vi utgår från olika enheter men är ett team och vi utvecklas tillsammans. Allt med vår lokala värdegrund Laganda. Detta gör vi som ett steg på vår resa mot att bli Förstahandsvalet för våra kunder och nummer ett på vår marknad, East Sweden.
Collaboration. Ownership. Passion. Courage. Detta är värderingar som vägleder oss i hur vi arbetar och hur vi fattar beslut - och som vi tror att du delar.
Vad du kommer att göra
Som Premiumrådgivare jobbar du främst med kunder som har eller kommer få, större sparvolymer, du är proaktiv för att skapa positiva kundupplevelser, underlättar för kunder och hitta nya affärsmöjligheter. Du jobbar med helhetsrådgivning, och ger förstklassig service, tips och proaktiva råd kring bankens tjänster, produkter och kanaler.
Vem du är du?
Det här är rätt roll för dig som har ett genuint intresse för kundupplevelse och av att vinna kundernas förtroende och lojalitet. Du är en lagspelare och en role-model när det kommer till sparande där du delar med dig av din kompetens till kollegor för våra gemensamma framgångar.
Din bakgrund och kompetens innefattar:
* Har förmågan att sätta dig in i kundens situation, och har en naturlig fallenhet för att etablera kontakt i mötet med både kunder och kollegor.
* Stimuleras av att arbeta resultatinriktat, där du på ett skickligt sätt kopplar samman kundens behov med våra produkter och tjänster.
* Arbetar aktivt med att utveckla dina egna kompetenser och dela kunskap med kollegor, samt bidra till ett öppet och positivt klimat.
* Du har professionella kunskaper i engelska och svenska, i både tal och skrift.
* Är Swedsec-licensierad.
Det skulle vara värdefullt om du även:
* Det är meriterande om du har en akademisk utbildning och/eller har erfarenhet av kvalificerad rådgivning till privatpersoner sedan tidigare.
Om det här låter som du, tveka inte att höra av dig!
Nästa steg
Skicka in din ansökan senast 19/09/2025. För mer information är du välkommen att kontakta Jessica Steén via jessica.steen@nordea.se
.
Välkommen med din ansökan till ett fantastiskt gäng!
För facklig information, kontakta finansforbundet@nordea.se
eller SACONordea@nordea.com
. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30744-43648644". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordea Bank Abp, Filial i Sverige
(org.nr 516411-1683) Arbetsplats
Nordea Kontakt
PRS Team 00000000 Jobbnummer
9506145