Finance Manager | Burckhardt Compression | Landvetter
2025-10-27
Vill du ta ett helhetsansvar för finansfunktionen i en organisation där du får vara med och påverka på riktigt? Vi söker dig som är trygg i din kompetens, vågar ifrågasätta och drivs av att skapa struktur, insikter och förbättringar. Hos oss får du en nyckelroll i ett internationellt sammanhang där din analytiska skärpa och strategiska blick gör skillnad.
Om Burckhardt Compression
Burckhardt Compression skapar ledande kompressionslösningar för en hållbar energiframtid och långsiktig framgång för sina kunder. Tillsammans med varumärkena Burckhardt Compression, PROGNOST, SAMR Métal Rouge och Shenyang Yuanda Compressor, är koncernen den enda globala tillverkaren som täcker ett komplett utbud av teknologier och tjänster för kolvkompressorer. Dess kundanpassade och modulära kompressorsystem används inom kemi/petrokemi, gastransport och lagring, vätgasrörlighet och energi samt industrigassektorerna, liksom för tillämpningar inom raffinaderi och gasinsamling och bearbetning. Sedan 1844 har dess passionerade, kundorienterade och lösningsdrivna arbetsstyrka satt standarden inom gaskompressionsindustrin.
Nu söker vi en Finance Manager som ska bidra till våra framgångar
Vi erbjuder en spännande möjlighet för en nyfiken och dedikerad ekonom med stark kompetens inom redovisning och kunskap inom controlling. Tjänsten är en temporär roll på ett år, med sannolikhet att bli permanent.
Om rollen
Som Finance Manager hos oss leder du den finansiella styrningen för vår svenska verksamhet inklusive den danska filialen. Du förväntas agera rådgivande till ledningen och ansvarar för att översätta komplexa finansiella data till tydliga insikter som driver affären framåt. Din personlighet är oerhört viktig, vi tror att rätt kandidat till rollen förstår hur det är att navigera både i den lilla snabbrörliga verksamheten och i det större koncernsammanhanget. Klarar du det kommer du att trivas bra och utvecklas med oss!
Du kommer att ha personalansvar för en ekonom i Landvetter. Tillsammans bygger ni en kultur präglad av ansvarstagande, samarbete och ständig utveckling. Rollen är bred och innefattar allt från rapportering och compliance till kassaflödeshantering, projektuppföljning och digitalisering av processer. Du kommer att rapportera till Managing Director North West Europe.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Strategisk och operativ ledning av finansfunktionen
• Affärsnära rådgivning till ledningsgrupp och chefer i verksamheten
• Rapportering, prognoser och analysarbete
• Säkerställande av regelefterlevnad i Sverige och Danmark samt riskhantering
• Projekt- och intäktskontroll, inklusive marginaluppföljning och kravhantering
• Kassaflödesprognoser och valutasäkring i samarbete med Group Finance
• Optimering och digitalisering av finansiella processer
• Säkerställande av datakvalitet i ERP och rapporteringssystem
Vi söker dig som
• Har en akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande, kanske är du revisor/redovisningskonsult som dessutom jobbat något år inom mindre eller medelstort bolag
• Har några års erfarenhet av att ansvara för finansfunktionen i mindre eller medelstor organisation
• Har goda kunskaper i svensk och dansk skattelagstiftning samt IFRS
• Är en trygg ledare som bygger starka team och driver utveckling
• Har ett affärsdrivet mindset och är skicklig på att kommunicera med olika intressenter
• Är strukturerad, analytisk och har hög precision i ditt arbete
• Trivs i förändring och har en stark egen drivkraft
• Har god teknisk kompetens inom MS Office och ekonomisystem
• Behärskar engelska obehindrat i tal och skrift
• Det är meriterade om du är van att arbeta med lönehantering
Vi erbjuder
• En strategisk roll med stort ansvar och möjlighet att påverka
• Ett litet engagerat team och ett internationellt nätverk
• Möjlighet att driva förändring och förbättringsinitiativ
• En kultur som uppmuntrar självständigt tänkande och konstruktiv dialog
• En marknadsmässig lön, generöst årligt bonussystem, pensionsförmån och andra försäkringsförmåner.
Vi värdesätter mångfald och inkludering
Vi är engagerade i att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och respekterade. Vi tror att mångfald berikar vår arbetsplats och bidrar till vår framgång. Därför diskriminerar vi inte på grund av kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsvariation eller någon annan skyddad egenskap. Vi uppmuntrar alla kvalificerade kandidater att söka, oavsett bakgrund.
Är du redo att ta nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra hur du vill bidra!
Burckhardt Compression har valt Jefferson Wells som partner i denna rekrytering. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Irene Bengtsson på mail eller på telefon 0702-271739. Vi arbetar med löpande urval och ber dig ansöka omgående. Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
Burckhardt Compression
Irene Bengtsson
