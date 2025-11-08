Finance Assistant inom AR/AP
2025-11-08
Vår kund är en global koncern som verkar i 40-50 länder och söker nu en Finance Assistant inom AR/AP till sitt Nordic Accounting Team. Du får möjlighet att arbeta i en dynamisk internationell miljö med fokus på effektiva ekonomiprocesser och bidra till teamets utveckling.
OM TJÄNSTEN
Som Finance Assistant AR/AP arbetar du med kund- och leverantösreskontra för flera bolag inom kundens nordiska team. Du blir en viktig del i att säkerställa effektiva ekonomiprocesser och bidra till ett smidigt flöde av betalningar. Teamet består av 12 kollegor med blandad erfarenhet, där samarbete och trivsel står i fokus i en lugn och öppen arbetsmiljö.
Du erbjuds
• En omfattande onboarding, internutbildningar och kontinuerlig målsättning för din utveckling.
• Du erbjuds flextider och en hybrid arbetsmodell med 80% på kontoret och 20% på distans, vilket ger en god balans mellan arbete och fritid.
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för hantering av leverantörs- och kundreskontra.
• Registrering av nya kunder och leverantörer.
• Följa upp kundbetalningar och hantera betalningspåminnelser.
• Utföra avstämningar och bidra till månads- och årsbokslut.
• Stödja interna och externa intressenter med information kring fakturor och betalningar.
• Delta i förbättringsarbete kopplat till processer, rutiner och system.
• Samarbeta med kollegor inom olika avdelningar för effektiva arbetssätt.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en godkänd eftergymnasial utbildning inom ekonomi
• Besitter flerårig erfarenhet av att arbeta med kund- och leverantörsreskontra i en internationell miljö.
• Har God kunskap i Excel och vana att arbeta med stora datamängder.
• Har god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Har intresse för att arbeta i team och bidra till förbättring och effektivisering av processer.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta i ERP- och fakturahanteringssystem, meriterande med Medius och/eller Dynamics 365 Finance & Operations (D365 F&O).
• Erfarenhet från Shared Service Center-miljö.
I denna roll kommer vi gå mycket på personlig lämplighet. Att vara en öppen, förändringsbenägen, nyfiken och ihärdig personlighet med vilja att utvecklas kommer vara avgörande för att både trivas och lyckas i rollen.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
