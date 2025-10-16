Filialchef - Malmö & Tomelilla
Vill du leda en verksamhet där hållbarhet, affärsutveckling och ledarskap möts? Som Filialchef i Malmö/Tomelilla får du en nyckelroll i att driva en tillståndspliktig verksamhet framåt. Du har fullt ansvar för resultat, arbetsmiljö och affär - och får möjlighet att påverka, utveckla och göra skillnad varje dag.
Vår filial i Malmö är en av Sveriges största återvinningsanläggningar och filialen i Tomelilla är en mindre filial. På båda filialerna tar vi emot och hanterar materialflöden från olika kunder. Vi arbetar med att sortera, bearbeta och omlasta olika typer av avfall, bland annat järn och metaller, papper, plast och Farligt avfall. Vi säkerställer att avfallet återvinns och levereras vidare till kunder, samarbetspartners eller till någon av våra egna anläggningar - på så sätt får materialet ett nytt liv igen. På filialen i Malmö arbetar cirka 80 medarbetare och på filialen i Tomelilla arbetar 2 medarbetare.
Om rollen
Som Filialchef är din huvuduppgift att leda, utveckla och följa upp verksamheterna och medarbetarna i syfte att nå uppsatta mål. Du har ett helhetsansvar för resultat, arbetsmiljö, yttre miljö, säkerhet och kvalitet. Rollen kräver ett starkt affärsmannaskap där du aktivt driver och utvecklar affären och filialerna, samtidigt som du är en tydlig och inspirerande ledare för dina medarbetare. Du kombinerar strategiskt ledarskap med ett operativt närvarande arbetssätt, där du vid behov själv bidrar till att lösa praktiska utmaningar. Att skapa förutsättningar för lönsamhet och tillväxt är centralt, och ditt ledarskap spelar en nyckelroll i att bygga en framgångsrik och hållbar verksamhet. Rollen omfattar även att driva det systematiska förbättringsarbetet på filialen, säkerställa att vi lever upp till våra tillstånd och att den dagliga driften fungerar effektivt och säkert.
I din roll ingår också kundansvar och marknadsbevakning av ditt verksamhetsområde och du, tillsammans med säljare och teamledare sälj, utvecklar sälj- och marknadsinsatser med målet att förbättra vår affär. Du kommer att vara placerad på filialen i Malmö och du förväntas vara på plats på filialen i Tomelilla ca 1 gång i veckan.
Exempel på ansvarsområden och arbetsuppgifter:
• Ansvara för och driva filialens resultat, både kort- och långsiktigt
• Säkerställa ett systematiskt och proaktivt arbetsmiljöarbete
• Driva förbättringsarbete och initiera förbättringsprojekt
• Säkerställa att anläggningen följer gällande lagar och regler för yttre miljö
• Utveckla kund och leverantörsrelationer
• Ansvara för lokal sälj- och marknadsplan
• Säkerställa rätt kompetens och plan för kompetensutveckling i organisationen
Du utgår från filialen i Malmö. I tjänsten ingår resor inom filialens och regionens geografiska område. Tillsammans med övriga filialchefer, kundservicechef, säljchef och regionchef ingår du i regionens ledningsgrupp och rapporterar till regionchef.
Vem är du?
För att lyckas i denna roll ser vi att du är erfaren och engagerad ledare som gillar att driva utveckling. Du har förmåga att inspirera och utveckla både verksamhet och medarbetare, och du trivs med att ta ett tydligt ansvar för att driva utveckling och nå uppsatta mål. Din ledarstil präglas av öppenhet, engagemang och tydlig kommunikation, och du skapar ett klimat där samarbete, förtroende och utveckling är självklara delar av vardagen. Du har ett starkt affärsdriv, är målfokuserad och bygger enkelt starka nätverk både internt och externt, vilket gör att verksamheten drivs framåt på ett hållbart och framgångsrikt sätt.
Kvalifikationer - krav
• Minst 4 års erfarenhet av ledarskap inom motsvarande roll och ansvarsområde samt erfarenhet med resultatansvar.
• Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling
• Minst 2 års eftergymnasial utbildning
• Goda kunskaper i Officepaketet och affärs-/ledningssystem
• Talar svenska obehindrat och har goda kunskaper i engelska
• B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet från återvinningsbranschen eller produktion
• Erfarenhet av sälj- och marknadsarbete
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet inom ekonomi.
• Kunskap om arbetsmiljölagstiftning och tillståndspliktig verksamhet
• Ledarskapsutbildning
• God kunskap om lagar och förordningar som har påverkan på arbetsplatsen
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du en trygg och rolig arbetsplats, full av kompetenta och hjälpsamma kollegor, där du har en nyckelroll i att skapa och utveckla det positiva klimatet där samarbete, glädje och omtanke är ledord. Du får en nyckelroll i att driva och utveckla filialens affär, med fokus på marknadsarbete, försäljning och resultat. Vi erbjuder marknadsmässig ersättning, tjänstebil, friskvård och trygga förmåner. Läs mer här.
Om rekryteringsprocessen
Vi välkomnar ansökningar senast den 9 november. Vi går löpande igenom samtliga ansökningar, och de som vi anser matchar rollen bäst kommer vi att bjuda in till en intervju. Vi genomför tester, tar referenser och gör en bakgrundskontroll i slutskedet av processen. Om du har några frågor under processen så är du varm välkommen att höra av dig till rekryterande chef Henrik via henrik.celander@stenarecycling.se
Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på Sverige och Norden. Våra 1900 medarbetare, fördelat på 90 anläggningar över hela Sverige, återvinner varje år mer än 3,5 miljoner ton uttjänt material från mer än 40 000 kunder inom olika branscher. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.
Välkommen till en framtidsbransch. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
