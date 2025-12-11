Fibertekniker, Dalarna
Granitor Electro AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Falun Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Falun
2025-12-11
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Granitor Electro AB i Falun
, Borlänge
, Hofors
, Ludvika
, Avesta
eller i hela Sverige
Granitor Electro är ett av Skandinaviens ledande elteknikföretag. När du börjar arbeta hos oss kommer du till ett väletablerat företag med stark familjekänsla - med gemenskap, sammanhållning och trivsel. Vi är stolta över att kunna erbjuda varierande arbetsuppgifter, trygghet och goda utvecklings- och karriärmöjligheter för våra anställda.Vi är ett innovativt företag som satsar inför framtiden inom en rad teknikområden. Med högt i tak och nära till ledningen lokalt så har vi korta beslutsvägar. Avdelningen, fiber och teknik Dalarna, har sitt huvudsäte i Falun men anställning är möjlig på flera orter i länet.
Som fibertekniker arbetar du nära våra erfarna projektledare, projektörer och övriga tekniker på avdelningen. Och tillsammans arbetar vi med våra uppdrag inom fiberutbyggnad, service, drift och underhåll.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Rollen som fibertekniker hos oss är bred och du kommer arbeta med alla förekommande uppdrag inom både områdesnät och fastighetsnät. Arbeten som ny- och ombyggnationer, fiberblåsning, fiberskarvning och slutmätning hos våra avtalskunder inom industri, sjukvård, datahall och stadsnät.
Ibland arbetar du självständigt men allt som oftast i lag tillsammans andra. Och för att ge rätt förutsättningar att lyckas i alla våra uppdrag strävar vi alltid efter rätt start, rätt genomförande och rätt avslut. Din anställning som fibertekniker innebär resor inom Dalarna.
Erfarenhet och Kompetens
Du är en social lagspelare som trivs i högt tempo, är kvalitetsmedveten, har god prioriteringsförmåga och vill utvecklas tillsammans med oss, samtidigt som du har ett intresse för hantverk och teknik och gillar att ge service och support inom fiberområdet.
För rollen som fibertekniker ser vi gärna att du har:
• Gymnasieutbildning inom el-teknik eller motsvarande yrkesutbildning med inriktning mot fiberteknik eller hantverk
• Erfarenhet av installation, skarvning och mätning av fiber är meriterande.
• Viljan och intresset att lära sig nya system och lösningar.
• B-körkort är ett krav.
• Det är meriterande om du har certifikat inom Robust Fibers områden. Yrkesvana och felsökning inom kommunikationsnät (Cat-nät och fiber), arbetat inom väg och järnvägsområden, inmätning GNSS/GPS, BE-kort.
Vi erbjuder
Granitor Electro är ett bolag i utveckling och tillväxt vilket även innebär att vi har många spännande och utvecklande projekt. Förutom riktigt bra kollegor, så kommer du även få förmåner som på olika sätt bidrar till en lite bättre vardag;
• Bra arbetsmiljö och ett fritt arbete under ansvar med intressanta och varierande uppdrag
• Möjlighet till fortbildning och personlig utveckling inom ett expansivt familjeföretag
• Tillgång till vår förmånsportal Benify med möjlighet till rabatter hos olika aktörer
• Möjlighet till förmånliga personalköp
• Kostnadsfri rådgivning av jurist, ekonom eller socionom/psykolog
• Möjlighet till förmånliga drivsmedelsavtal
• Friskvårdsbidrag
• Kollektivavtalade försäkringar med goda villkor för tjänstepension och även extra skydd vid sjukdom, föräldraledighet m.m.
På Granitor sätter vi våra medarbetare i centrum!
Vill du veta mer? Läs gärna mer om rollen som fibertekniker på Granitor här: Hur är det att jobba som fibertekniker? - Granitor Electro - Granitor
Vi söker även elektriker till industri-, entreprenad-, service- och kraftprojekt, du hittar våra andra lediga jobb här Lediga jobb på Granitor Electro - Granitor
Ansökan
Då urval sker löpande ber vi dig skicka in din ansökan omgående.
Granitor Electro är ett av Skandinaviens största lokala el- och teknikföretag. Vårt fokus ligger på entreprenad- och servicetjänster inom fastighet, industri och infrastruktur. Vi är en del av Granitor-koncernen, en svensk företagsgrupp som är verksam inom fastighetsutveckling och förvaltning, entreprenad, konsult och underhåll samt tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Granitor Electro AB
(org.nr 556436-3595) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Granitor Electro Kontakt
Projektledare Fiber-&Teknik Dalarna
Erik Smeds erik.smeds@granitor.se +46104715895 Jobbnummer
9640375