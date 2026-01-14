Fenomenmagasinet söker samordnare med receptionsansvar
2026-01-14
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Dina arbetsuppgifter
Är du serviceinriktad, lyhörd och trivs i en roll med många kontaktytor? Vill du arbeta i en inspirerande miljö där mötet med våra besökare, står i centrum? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en samordnare till vårt science center - en nyckelroll där du bidrar till att skapa ett välkomnande, välfungerande och lärorikt besöksmål.
Som samordnare och receptionsansvarig är du ofta den första personen som våra besökare möter. Du arbetar både operativt och administrativt och har en viktig roll i den dagliga driften. Arbetet är varierande och kräver god simultankapacitet, struktur och ett genuint intresse för service och folkbildning.
I rollen ingår exempelvis att:
• Ge ett professionellt och varmt bemötande i receptionen samt vara kontaktperson via telefon och funktionsbrevlåda
• Hantera bokningar av besök, klasser och event samt förmedla relevant information till besökare och skolklasser
• Samordna och schemalägga timanställd personal
• Pedagogiskt leda grupper inom ramen för folkbildning
• Arbeta med besöksnäring och event samt bidra till marknadsföring och uppdatering av sociala medier
• Ansvara för daglig drift i café och butik, inklusive beställningar, inventering och inköp
• Hantera praktiska och administrativa uppgifter såsom nyckel- och taggsystem, felanmälningar, och posthantering
• Följa upp och utvärdera verksamheten löpande och föreslå förbättringar
Din arbetsplats
Fenomenmagasinet är ett regionalt science center vars huvuduppdrag är att stimulera intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. Vi erbjuder interaktiva och tvärvetenskapliga utbildningsprogram, utställningar och aktiviteter i en dynamisk lärmiljö som främjar nyfikenhet och kreativitet. Vår djurutställning är en uppskattad del av verksamheten där exempelvis koraller, reptiler och kryp erbjuder en annorlunda väg till lärande. Fenomenmagasinet är ett populärt besöksmål för skolor, familjer och allmänhet - en mötesplats för lärande, upplevelser och inspiration. Genom ett aktivt samarbete med skola, samhälle, akademi och näringsliv kommer vi att främja livslångt lärande och bidra till en hållbar framtid.
Fenomenmagasinet är ett av Sveriges 20 science centers och är medlem i Svenska Science Centers, en förening som nationellt företräder, främjar och utvecklar branschen.
Vårt uppdrag definieras av ett samarbetsavtal mellan Linköpings kommun, Region Östergötland och Linköpings universitet. Linköpings kommun är huvudman för Fenomenmagasinet och ansvarar för dess organisation som resultat inom utbildningsförvaltningen.
Fenomenmagasinet är tillgängligt för alla, men vår primära målgrupp är barn, unga och lärare i Östergötland.
Fenomenmagasinet har öppet vardagar, helger och lov, därför förekommer tjänstgöring på obekväma arbetstider i denna roll.
Du som söker
Vi söker dig som har avslutad gymnasieexamen, med fördel inom försäljning, service eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du har möjlighet att arbeta vardagar, såväl som kvällar och helger. Det är meriterande om du har B-körkort för manuell växellåda då transporter kan ingå i tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet av serviceyrke, försäljning och att leda grupper; exempelvis genom arbete inom reception, besöksnäring, event eller liknande.
Då tjänsten till stor del innebär att ta emot svenska och utländska besökare samt hantera informationsflöden, krävs att du har mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på både svenska och engelska. Mycket information och kommunikation hanteras i olika digitala system, exempelvis kassa- och bokningssystem, konferenssystem, kalendrar samt sociala medier. Därför är det av vikt att du har god digital kompetens och lätt för att sätta dig in i nya system. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av schemaläggning och bemanning för att planera arbetspassen för våra timanställda.
För att lyckas i rollen ser vi att du arbetar bra med andra människor, är ljud- och stresstålig, trivs med flera parallella uppgifter och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har stort intresse och förmåga att hjälpa andra människor. Du har god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt, talar tydligt och engagerat i möten med andra människor samt tillför entusiasm i arbetet.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16450
Här finns plats för både mod och glädje
Vi är modiga, omtänksamma och kunniga kollegor som tillsammans stöttar närmare 170 000 invånare i livets alla skeden. Genom att våga tänka och göra på nya sätt växer vi som individer, samtidigt som vi bidrar till att Linköping fortsätter att utvecklas.
Verksamhetschef
