På Alstom förstår vi transportnätverk och vad som rör människor. Från höghastighetståg, tunnelbanor, monorails och spårvagnar, till nyckelfärdiga system, tjänster, infrastruktur, signalering och digital mobilitet, erbjuder vi våra olika kunder den bredaste portföljen i branschen. Varje dag leder 80 000 kollegor vägen till grönare och smartare mobilitet över hela världen och förbinder städer när vi minskar koldioxidutsläppen och ersätter bilar.
Är du vår nya kollega i Göteborg, Sävenäs?
Vill du vara med på resan och leverera ett helt nytt fordon med den allra senaste tekniken? Denna möjlighet får man inte så ofta men nu har du chansen.
Vi söker nu en strukturerad, analytisk och samarbetsorienterad felsökare/tekniker för en heltidstjänst med anställning på Alstom. Har du viljan att utvecklas, uppskattar och gillar att lösa tekniska utmaningar? Gillar du när arbetsdagen går som tåget? Då kan det vara dig vi söker!
Din framtida roll
Du rapporterar till Cengiz Dogan (Customer Site Manager) och arbetar tillsammans i en grupp med kompetenta och engagerade kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet och teamet på bästa sätt. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar garantireparationer, felsökning, modifieringar och idrifttagande av Zefiro X80-fordon. I denna roll kommer du arbeta i skift.
Du kommer bland annat att:
Utföra felsökning och garantireparationer av Zefiro-fordon.
Utföra provning och idrifttagning av fordon enligt instruktioner.
Hantera tekniska undersökningar.
Hantera rapportering av fältdata samt annan administration av blanketter mm.
Supporta validering av underhållsdokumentation.
Vara uppdaterad angående förändringar i underhållsdokumentation.
Färdigställa fordonen för leverans till kunden.
För att bli auktoriserad som tågtekniker behöver våra medarbetare genomgå Alstoms interna utbildningsprogram med godkänt resultat. Denna utbildning genomförs under ordinarie arbetstid och utan kostnad.
Vem är du?
För att lyckas som felsökare och tekniker behöver du ha en stark teknisk kompetens och ett öga för detaljer.
Du behöver vara strukturerad och tycka om att arbeta efter tydliga processer. Vi tror även att du tycker om att jobba mot deadlines för att få ut tågen i tid. Du är bra på att organisera och planera ditt arbete väl.
Vi tror också du är analytisk och tycker om att utföra tekniska felsökningar och hitta lösningar på problem. Vidare är det viktigt du är noggrann och har en hög ansvarskänsla, eftersom arbete som felsökare har en direkt påverkan för alla passagerares säkerhet och hälsa.
God kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga är också viktigt eftersom du arbetar tillsammans med andra tekniker och annan personal på vår depå.
För att lyckas i rollen:
Vi värdesätter passion och attityd framför erfarenhet. Det är därför vi inte förväntar oss att du har alla färdigheter. Istället har vi listat några som vi tror kommer hjälpa dig att lyckas och växa i den här rollen:
Utbildning/erfarenhet eller en stor passion för fordonsel, fordonsteknik och felsökning.
Erfarenhet eller förståelse för felsökning inom flyg-, industri- eller fordonbranschen eller likande där reparation och felsökning av mekaniska, elektriska, pneumatiska samt digitala styrsystem tillhör din vardag.
Vi ser gärna att du är van att montera elektriska och mekaniska komponenter efter ritningar och instruktioner.
Har du goda kunskaper inom el så är det ett stort plus.
Arbetserfarenhet med tunga fordon som lastbilar och bussar är ett stort plus.
Kunskap av felsökning och förmåga att lösa komplexa problem är meriterande.
Kännedom om tågbranschen är meriterande.
Mjukvaruintresserad (förstå hur logiska funktioner byggs upp inom mjukvara, mjukvaruuppladdningar osv)
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Då arbetsuppgifterna är av betydelse för trafiksäkerheten krävs godkänd medicinsk hälsoundersökning innan eventuell anställning kan påbörjas, detta ombesörjer Alstom.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan på en gång.
Sånt du kommer att gilla
Följ med oss på en livslång transformativ resa - järnvägsindustrin är här för att stanna, så att du kan växa och utveckla nya färdigheter och erfarenheter under hela din karriär.
Njut av stabilitet, utmaningar och en långsiktig karriär fri från tråkiga dagliga rutiner
Samarbeta med tvärgående team och hjälpsamma kollegor
Bidra till innovativa projekt
Utvecklas inom företaget
Dra nytta av vår investering i din utveckling genom prisbelönt lärande
Om du är redo för utmaningen vill vi gärna höra från dig!
Du behöver inte vara tågentusiast för att trivas hos oss. Vi lovar att när du kliver på ett av våra tåg tillsammans med vänner eller familj, kommer du att känna stolthet. Om du är redo för utmaningen - hör av dig till oss!
