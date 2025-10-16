FBA söker en verksamhetscontroller
Folke Bernadotteakademin / Controllerjobb / Stockholm
2025-10-16
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara FBA:s nya verksamhetscontroller.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som verksamhetscontroller på enheten för ledning och metod. Enheten ansvarar för extern och intern styrning av verksamhet och ekonomi samt ger stöd till myndighetens ledning (generaldirektör, ledningsgrupp och chefer) vad gäller verksamhets- och finansiell styrning. Enheten ansvarar även för metodstöd för genomförande av myndighetens uppdrag. Enheten för ledning och metod består av 12 medarbetare inklusive chef, och du kommer ha ett nära samarbete med kollegor på enheten, avdelningen och kärnverksamheten.
I din roll som verksamhetscontroller arbetar du med att utveckla och förvalta styrmodell, samt processer och verktyg för planering och uppföljning. Du sätter stort fokus på att planering och uppföljning säkerställer lärande och utveckling för att nå hållbara långsiktiga resultat. Du samordnar och tar fram myndighetens verksamhetsplan samt uppföljningsrapporter per tertial, och gör kvantitativa och kvalitativa analyser av verksamhetens resultat, effektivitet och måluppfyllelse. Du identifierar avvikelser och förbättringsområden, samt ger underlag för beslut. I arbetet ingår även att leda arbetet med riskanalys på central nivå. I samarbete med ekonomifunktionen säkerställer du kopplingen mellan ekonomi och verksamhet och ger även stöd till chefer gällande budgetering, uppföljning och prognos. Därutöver bidrar du i arbete som leds av andra medarbetare, till exempelvis kopplat till årsredovisning och budgetunderlag.
En viktig del i arbetet är att ge stöd och råd till chefer och medarbetare, både genom att proaktivt identifiera utmaningar, ge förslag på lösningar och svara på frågor. I din roll leder du egna, eller är med i, processer och arbetsgrupper som berör hela myndigheten. En stor del av arbetet utförs i nära samarbete med andra.
Du arbetar i en informationsintensiv miljö och får ett helhetsperspektiv på myndighetens verksamhet, vilket du också ska kunna omsätta och dra nytta av i ditt arbete. Verksamheten är komplex och det är en fördel att ha ett pragmatiskt och lösningsorienterat förhållningssätt. Du bidrar med analyser och underlag som stödjer strategiska beslut och möjliggör en effektiv resursanvändning i komplexa sammanhang.
Din profil
Kvalifikationer
• Akademisk examen inom relevant område, företrädesvis inom samhällsvetenskap, ekonomi, eller motsvarande område som FBA bedömer som likvärdigt.
• Aktuell erfarenhet av att processleda och samordna verksamhetsplanering och uppföljning som t.ex. verksamhetscontroller, business analysis eller annan erfarenhet som FBA bedömer som likvärdig.
• Mycket goda kunskaper inom digitala verktyg för planering och uppföljning.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande
• Erfarenhet av statlig styrning på central nivå i myndighet.
• Erfarenhet av verksamhetsplanering och budget inom statlig verksamhet.
• Erfarenhet av arbete med systemstöd som t.ex. Stratsys och Insikt eller andra business intelligence-system.
• Erfarenhet av adaptiva och agila arbetssätt.
• Erfarenhet av arbete inom FBA:s verksamhetsområden eller inom annan internationell verksamhet.
För att lyckas i rollen behöver du vara ansvarstagande, strukturerad och självgående. Arbetet ställer krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse.
Du har en god analytisk förmåga och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv som bidrar till att nå myndighetens mål. Rollen innefattar samarbete med chefer och medarbetare i hela organisationen, vilket förutsätter att du är kommunikativ och har ett pedagogiskt sätt att förmedla information.
Du är professionell i ditt arbetssätt och har gott omdöme. Du är också anpassningsbar i föränderliga situationer och trivs med att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra. FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.
Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som verksamhetscontroller. Tjänsten är en tillsvidareanställning med en inledande provanställning och med tillträde snarast, enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm. Tjänsten kan bli säkerhetsklassad.
Ansök senast 6 november.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.
Rollens innehåll:
Rekryterande chef: Ebba Aurell, 010-190 10 34
Allmänna och praktiska frågor: Miriam Rupp HR verksamhetspartner +46 70-180 55 33
Facklig representant, Saco-S: Ruth Bourke Berglund +46 72-549 72 32
Fackliga representanter, ST: Billy Sjölén +46 70-180 55 26, Agnes Torstensson +46 70-183 68 97
Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.
FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.
FBA tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-5380), https://fba.se/
9560892