Fastighetsvärderare till Svefa i Örebro
Svefa AB / Lantmätarjobb / Örebro Visa alla lantmätarjobb i Örebro
2026-01-07
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svefa AB i Örebro
, Norrköping
, Karlstad
, Falun
, Uppsala
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av värderings- och analysarbete - eller är du utbildad inom fastighetsekonomi och vill jobba med fastighetsvärdering? Nu söker vi på Svefa en fastighetsvärderare till vårt härliga team i Örebro. Hos oss blir du en del av en branschledare och bidrar med viktig analys till våra kunder.
Det här är en fantastisk möjlighet för dig som vill utveckla din karriär inom en stabil och kunskapsdriven organisation. Varmt välkommen med din ansökan!
Det här erbjuder vi dig
Hos Svefa i Örebro får du en central roll i vårt värderingserbjudande. Vi erbjuder:
•
Flexibel och hybrid arbetsmiljö där du påverkar din vardag
•
Bred roll inom fastighetsvärdering med varierande kunder och fastigheter
•
Kunniga, hjälpsamma kollegor över hela landet
•
Löpande kompetensutveckling inom värdering och affärsmannaskap
•
Prestigelös, familjär kultur i ett ledande rådgivningsbolag
Är detta ditt första värderingsjobb? Hos oss får du starkt stöd av erfarna kollegor och gott om utrymme att utvecklas.
Om rollen
Som fastighetsvärderare jobbar du med en bred variation av uppdrag, bland annat värdering och analys av kommersiella fastigheter, industrifastigheter, bostäder och specialfastigheter. En stor del av vår uppdragsportfölj består även av råmarks- och byggrättsvärderingar samt i viss mån rättsekonomiska värderingar.
Du driver ofta uppdragen självständigt - från kundkontakt och besiktning till analys, kalkyler och färdiga utlåtanden - men har alltid teamet som bollplank.
I rollen ingår även att följa marknadsutvecklingen och analysera aktuella fastighetstransaktioner.
Vardagen hos oss
Rollen är varierande - vissa dagar är du ute på platsbesök, andra dagar är du försjunken i analysarbete på kontoret i Örebro. Vi arbetar med både offentliga och privata kunder och verkar i ett geografiskt område som omfattar bland annat Örebro län, Västmanlands län, södra Dalarna, Värmland och norra delarna av Västra Götaland.
Affärsområdet Värdering & Analys består av drygt 40 personer i landet. Du tillhör Region Mitt, med kompetenta kollegor i Örebro, Karlstad och Norrköping. Du rapporterar till Dennis French, som är affärschef. Den här tjänsten är på heltid och start sker efter överenskommelse, men preliminärt efter sommaren 2026.
Vem vi söker
Vi tror att du har:
•
erfarenhet av värderings- och analysarbete (är du auktoriserad fastighetsvärderare är det såklart meriterande)
eller
•
en relevant högskoleutbildning inom fastighetsekonomi, samhällsbyggnad, lantmäteri eller liknande
Och att du:
•
har ett genuint intresse för fastigheter och analys
•
trivs med att jobba självständigt
•
har B-körkort
Ansökan
Låter det här som något för dig? Skicka in CV och en kort motivering så snart som möjligt. Urval sker löpande och alla ansökningar hanteras konfidentiellt.
Frågor? Hör av dig!
•
Dennis French, Affärschef Mitt (tillgänglig för kontakt från 22 januari)
•
010-603 86 13
• dennis.french@svefa.se
•
Julia Wengse, HR Specialist
•
010-603 87 42
• julia.wengse@svefa.se Ersättning
Efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svefa AB
(org.nr 556514-3434) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9670809