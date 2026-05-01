Fastighetsvärd till Krontallen Fastigheter AB
Vi på Krontallen Fastigheter köper, utvecklar och förvaltar bostäder i Gävle- och Sandvikenområdet. Vi renoverar hus och lägenheter, inreder dem och skapar attraktiva hem för uthyrning och försäljning. Vill du vara med hela vägen - från projekt till färdigt hem? Välkommen till oss!
Vi söker en Fastighetsvärd som vill ha ett aktivt och varierat jobb där du får arbeta praktiskt och ta ansvar i den dagliga förvaltningen. Arbetet utgår från Gävle med uppdrag i Gävle -och Sandvikenområdet.
Hos oss är du med i hela processen, från att vi tar över en bostad till att den är iordningställd och redo för nästa hyresgäst. Du arbetar brett med olika typer av uppgifter och är en viktig del i att hålla våra fastigheter i gott skick och våra hyresgäster nöjda.
Rollen är omväxlande och innefattar allt från möblering och styling till enklare underhåll, besiktningar, trädgårdsskötsel, veckostäd och kontakt med hyresgäster.
För att trivas i rollen behöver du ha ett strukturerat arbetssätt och kunna planera din vardag på ett effektivt sätt. Även om arbetet är praktiskt ställs det krav på att du kan prioritera, följa upp och säkerställa att uppgifter blir slutförda.
Du blir en viktig del av vår verksamhet och får stort förtroende i ditt arbete. Tempot kan vara högt och arbetsdagarna varierar, vilket gör att du behöver vara flexibel och trivas i en roll där du tar eget ansvar och löser uppgifter löpande.
Du tar ansvar för ditt arbete och kan arbeta självständigt när det behövs, samtidigt som du är prestigelös och alltid redo att hjälpa dina kollegor. Vi arbetar nära varandra i teamet, ställer upp för varandra i vardagen och ser tillsammans till att arbetet flyter på ett smidigt och effektivt sätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Möblera, inreda och förbereda bostäder inför uthyrning.
Delta i in- och utflyttningsprocesser.
Utföra enklare underhåll och åtgärda felanmälningar.
Planera och genomföra tillsyn och besiktningar av lägenheter och fastigheter.
Sköta trädgårdar och utemiljöer samt bidra till en välskött helhetsmiljö.
Samordna och följa upp arbete med externa entreprenörer.
Ha löpande kontakt med hyresgäster vid behov och hantera enklare ärenden.
Säkerställa ordning, struktur och kvalitet i det dagliga arbetet, inklusive återkommande uppgifter som veckostäd.
Krontallen Fastigheter är en del av en koncern med verksamhet inom fastighet, bygg och service. Vi arbetar med att köpa, utveckla och förvalta bostäder från enskilda lägenheter till hela fastigheter. Vårt fokus är att ta tilllvara på potentialen i varje objekt och skapa välskötta, funktionella och attraktiva boendemiljöer.
Vi är ett bolag i tillväxt med högt tempo, korta beslutsvägar och en tydlig entreprenöriell prägel. Här finns stor möjlighet att påverka, ta eget ansvar och utvecklas i takt med verksamheten. Vi värdesätter driv, flexibilitet och viljan att bidra - och ger dig utrymme att växa tillsammans med oss.
Hos Krontallen är du mer än bara en medarbetare, du är en viktig del i att skapa och utveckla våra fastigheter och miljöer. Vi arbetar nära varandra, hjälps åt i vardagen och driver verksamheten framåt tillsammans. Vill du vara en del av ett team där du får påverka, utvecklas och se resultat av ditt arbete varje dag? Då är Krontallen rätt plats för dig.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som fastighetsvärd tror vi att du har:
Gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot fastighet, bygg eller teknik, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av praktiskt arbete, exempelvis inom fastighet, service eller städ.
B-körkort (krav).
Förmåga att ta ansvar och driva ditt arbete framåt.
God känsla för struktur och planering i en varierad arbetsdag.
Van att hantera flera uppgifter samtidigt och prioritera efter behov.
God samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen tror vi att du är en ansvarstagande och lösningsorienterad person som ser vad som behöver göras och får saker gjorda. Du trivs i en varierad vardag och har ett strukturerat arbetssätt som gör att du kan planera, prioritera och följa upp ditt arbete.
Du är prestigelös, samarbetar gärna med andra och är alltid redo att hjälpa dina kollegor. Samtidigt är du trygg i att ta eget ansvar och bidra till att arbetet fungerar smidigt i teamet.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Ida Oskarsson, Platschef. ida@krontallen.se
.
Ansökningsinformation
Välkommen med din ansökan senast 24 maj 2026. Skicka CV och personligt brev till rekrytering@krontallen.se
.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Arbetstid: Dagtid vardagar, jour kan förekomma. Startdatum: Tillträde efter överenskommelse.
Varför Krontallen?
En flexibel och varierad vardag där du får jobba praktiskt och självständigt.
Frihet under ansvar och möjlighet att påverka hur du lägger upp din vardag.
Ett bolag i tillväxt där det finns goda möjligheter att utvecklas.
Marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag och andra förmåner.
Ett team med bra sammanhållning där man stöttar varandra i vardagen.
Vår rekryteringsprocess innehåller utdrag ur belastningsregistret för slutkandidater innan anställning.
