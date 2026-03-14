Fastighetstekniker, timvikarie
Statens institutionsstyrelse / Fastighetsskötarjobb / Vindeln Visa alla fastighetsskötarjobb i Vindeln
2026-03-14
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Vindeln
, Sollefteå
, Boden
, Mark
, Kalix
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Renforsen i Vindeln tar emot män med alkohol-, narkotika - eller blandmissbruk. Institutionen har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov. Publiceringsdatum2026-03-14Dina arbetsuppgifter
Vi på SiS LVM-hem Renforsen söker nu timvikarier inom fastighetsskötsel. Du kommer att stärka upp vid frånvaro och när extra behov uppstår. Du kommer att arbeta med en bredd av frågor kopplat till tillsyn och skötsel av fastigheten samt löpande underhåll av inventarier. Du arbetar bland annat med hantera felanmälningar och beställningar från verksamheten kopplat till fastighetsskötsel, utföra mindre reparationsarbeten, göra felanmälningar till fastighetsägaren, kontakter med entreprenörer som sköter utemiljön samt underhåll av våra tjänstefordon. Att hjälpa till vid olika typer av leveranser ingår också i tjänsten.Kvalifikationer
Följande krav gäller för tjänsten:
• God svenska i tal och skrift
• B-körkort
• Du ska kunna hantera verktyg och vara praktiskt lagd
Meriterande:
• Utbildning inom området fastighetsskötsel
• Erfarenhet av drift och underhåll kopplat till fastighet
• Erfarenhet av arbete i låst institutionsmiljö
Du ska vara flexibel, kunna ändra din planering och prioriera mer akut uppkomna behov. Du ska vara självgående och uppsökande, dvs vara serviceinriktad vilket förutsätter att du har en god samarbetsförmåga och förståelse för olika professioners förutsättningar. Utifrån att arbetet kommer utföras i nära anslutning till klienterna lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och du ska förstå innebörden av sekretess och säkerhet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en timanställning vid behov och tillträde sker enligt överenskommelse. Det finns möjlighet att arbeta både längre perioder och enstaka arbetspass. Du kommer få genomgå en anpassad introduktion inför ditt uppdrag. Arbetet sker under dagtid måndag-fredag enligt överenskommelse.
Du kan läsa mer om förmåner inom SiS här: Förmåner som statligt anställd - SiS - Statens institutionsstyrelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera dina ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Intervjuer kommer att ske löpande. Vi har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Statens Institutionsstyrelse
https://www.stat-inst.se/
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Seko
Malin Lövgren malin.lovgren@stat-inst.se 010-453 55 66
9797967