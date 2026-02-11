Fastighetstekniker till Sydnärkes Utbildningsförbund
2026-02-11
Vi står inför en spännande tid med framtagande av ny riktning och vision för förbundet, nya skolreformer, förändrad demografi och olika lokala utvecklingsarbeten. Vill du bidra till utveckling av verksamheten och bygga för framtiden? Då ska du skicka in en ansökan till oss!
Sydnärkes Utbildningsförbund är ett kommunalförbund beläget i Hallsberg, med Askersund, Hallsberg och Laxå som medlemskommuner. På uppdrag av medlemskommunerna leder och ansvarar vi för gymnasial utbildning, vuxenutbildning och uppdragsutbildning. Vi erbjuder 12 nationella gymnasieprogram, introduktionsprogram samt anpassad gymnasieskola. Utöver det bedriver vi även komvuxutbildning på Allévux.
Vi har totalt cirka 1 800 elever, varav 1 300 på Alléskolan och 500 på Allévux. Vi är omkring 300 medarbetare och i det dagliga arbetet finns stöd att tillgå i form av funktioner som administration, HR, ekonomi och IT. Hos oss får du även friskvårdsbidrag och friskvårdstimme samt möjlighet att semesterväxla.
Sydnärkes Utbildningsförbund skapar en trygg och väl fungerande vardag för elever och personal inom gymnasie- och vuxenutbildningen i Sydnärke. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka både nutid och framtid. Här finns utrymme att växa, utvecklas och göra skillnad.
Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Vi söker en fastighetstekniker! Hos oss ansvarar du för tekniska system i en varierande verksamhet med många olika typer av lokaler klassrum, verkstäder, laboratorier, idrottshallar och gemensamma ytor där driftsäkerhet, energieffektivitet och ett gott inomhusklimat är avgörande för elever och personal.
Tjänsten är placerad inom fastighets- och servicefunktionen som består av två fastighetstekniker, en fastighetsskötare samt en fastighetsförvaltare som har personalansvaret för enheten. Då en av våra fastighetstekniker går i pension söker vi efter en ny kollega, kan det vara du?
I denna tjänst ansvarar du främst för:
* Drift, tillsyn och optimering av styr- och reglersystem för värme, ventilation och kyla
* Felsökning, justering och enklare programmering
* Uppföljning av energianvändning samt arbete med energieffektivisering
* Underhåll av utomhusmiljö, såsom snöröjning och gräsklippning
* Medverkan vid service, underhåll och mindre projekt i våra fastigheter
* Samordning och uppföljning av externa leverantörer och entreprenörer
* Dokumentation av anläggningar och utförda åtgärder
* Bidra till ett gott inomhusklimat och en trygg, fungerande skolmiljöKvalifikationer
Krav för tjänsten är:
* Utbildning inom fastighetsteknik, VVS, el, automation eller annan relevant teknisk utbildning. Alternativt erfarenhet som bedöms likvärdig.
* God förståelse för ventilation, värme- och klimatsystem
* Grundläggande datorvana och vana av tekniska system
* B-körkort
Meriterande:
* Erfarenhet av tidigare arbete med skolfastigheter och skolmiljöer
* Erfarenhet av styr- och reglerteknik inom fastigheter
* Behörighet för hjullastare
Personliga kompetenser:
Du är serviceinriktad och har ett professionellt och hjälpsamt bemötande gentemot elever, medarbetare och övriga kontakter. Du arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet med god noggrannhet, samtidigt som du är flexibel och har lätt för att anpassa dig när förutsättningar och arbetsuppgifter förändras. Du är initiativtagande och tar ansvar för att se vad som behöver göras i det dagliga arbetet. Vi ser också att du är en naturlig lagspelare som trivs i en prestigelös miljö där vi hjälps åt och delar med oss av vår kunskap. Du värdesätter goda relationer såväl med kollegor som kunder.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi vill att du bifogar ditt examensbevis/utbildningsbevis i din ansökan.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Vid eventuell anställning kommer ett godkänt belastningsregister att krävas.
ÖVRIGT
Medarbetare med olika kön, bakgrund och erfarenheter tillför nya värdeskapande perspektiv, vilket utvecklar verksamheten. Vi välkomnar därför en mångfald av sökande till vår arbetsplats.
Ett utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas vid eventuell anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra en god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan via offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Urvalet för de vi kallar till intervju kommer att grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan.
