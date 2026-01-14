Fastighetstekniker till Södra skärgården
Nu söker vi på grundskoleförvaltningen en fastighetstekniker till enheten Internservice i Södra skärgården! Tillsammans med dina kollegor utför du olika tekniska uppdrag för kommunala förvaltningar och bolag som har verksamhet i Södra skärgården.
Internservice har sin utgångsplats (med kontorslokal, förråd och så vidare) på Styrsö men du utför även arbeten på flera av skärgårdens övriga öar så som Donsö, Vrångö, Asperö och Brännö. Dit tar du dig med enhetens arbetsbåt.Dina arbetsuppgifter
Internservice har ett helhetsansvar för anläggnings- och fastighetsunderhåll i skärgården. Som fastighetstekniker hos oss utför du förebyggande, avhjälpande och mer akut underhåll på kommunala fastigheter och anläggningar. Arbetet är väldigt varierande och innebär mycket kontakt med människor. Du medverkar till att andra kommunala uppdragsgivare i skärgården får en bra service och hjälper till att lösa olika problem.
I ditt uppdrag ingår även park- och anläggningsarbete. Detta innefattar bland annat mindre anläggningsarbeten, klippa gräsmattor, rensa ogräs, beskära träd och buskar. Du ansvarar även för skötsel och underhåll av badplatser, vägar och bryggor. Arbetet innebär också skötsel, dagligt underhåll samt mindre reparationer av maskiner, lekredskap och staket. Du använder hjälpmedel i form av till exempel handredskap, maskiner och fordon. Uppdraget innefattar även till viss del interntransporter med båt, lastbil och golfbil.
I arbetet använder du personalsystem och olika fastighetssystem samt kommunicerar via mejl med chef, samordnare och kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning och B-körkort. Du har hantverksutbildning och/eller tidigare erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har genomgått utbildningen fartygsbefäl klass 8 eller har en god sjövana som underlättar att klara en sådan utbildning i närtid. Du har också grundläggande IT-kunskaper för att hantera smartphone och dator.
Det är meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av grönyteskötsel, heta arbeten och/eller körkort för motorsåg och röjsåg. Det är också meriterande om du har gått liftutbildning eller annan relevant utbildning för tjänsten och dess arbetsuppgifter.
Då arbetet ställer höga krav på god samverkan med kollegor och kunder, behöver du ha god förmåga att samarbeta. Du kan arbeta både i grupp och självständigt för att lösa de uppgifter som finns. Som person har du en positiv inställning till att lära dig nya saker, du är strukturerad samt har god förmåga att kunna planera och utföra arbetsuppgifter inom flera olika områden.
För att få så bra förutsättningar som möjligt att klara ditt uppdrag kommer du att få kompetensutveckling löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.
