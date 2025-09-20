Fastighetstekniker till Lunda
Keolis Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2025-09-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Keolis Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Fastighetstekniker till Lunda
Är du en flexibel problemlösare som har ett stort intresse för fastighetsteknik, då är du den person vi söker. Keolis söker en fastighetstekniker som ska bli en del av ett härligt gäng och ett företag präglat av stor kundnöjdhet och arbetsglädje.
Om tjänsten
Du kommer att arbeta brett inom fastighetsteknikens område och ansvarar för att optimera den dagliga driften i vår bussdepå i Lunda industriområde.
Dina främsta arbetsuppgifter är tillsyn och skötsel, förebyggande drift- och underhållsarbete samt felavhjälpande underhåll. Att arbeta självständigt och ta egna initiativ för problemlösning är en stor del av din vardag. Till din hjälp har du en arbetsledare som stöttar och kan bistå med att prioritera ditt arbete. Vi använder digitala hjälpmedel i vårt dagliga arbete och sätter stort värde på tidigare dataerfarenheter.
Din roll som fastighetstekniker är organisatoriskt placerad på Underhållsavdelningen och du rapporterar direkt till Underhållschefen. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Keolis tillämpar sex månaders provanställning.
Du har många och varierande uppgifter i rollen, med ansvar för bland annat:
Daglig tillsyn, skötsel och rondering
Ansvarar för felavhjälpande åtgärder, reparationer och underhåll
Ta emot entreprenörer vid beställda arbeten samt leda/styra dessa
Aktivt delta planerat underhåll
Medverka vid myndighetsbesiktningar
Arbeta analytiskt för att driftoptimera fastigheten
Dokumentera och säkerställa din del i förvaltningen av dokumentation
Samordning mellan olika avdelningar
Din bakgrund
Vi söker dig med erfarenhet från fastighetstekniker/drifttekniker. Du har ett stort intresse för fastighetsteknik och är en självständig problemlösare som tar initiativ. Du ska kunna göra omprioriteringar i ditt dagliga arbete om så krävs och är en lagspelare. Du trivs med att arbeta i en mycket omväxlande miljö som kräver snabba anpassningar och en flexibel inställning. Förmåga att möta arbetskamrater, entreprenörer, kunder, leverantörer på ett professionellt och ödmjukt sätt värderar vi högt. B-körkort för manuellt växlad bil är ett krav.
Det här får du av oss
Keolis erbjuder dig möjlighet att arbeta i ett företag som bidrar till samhällsnytta och hållbar utveckling, i ett företag som värdesätter och tillvaratar de kvaliteter som en jämn köns-fördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Då Keolis är ett stort företag som verkar i en framtidsbransch, kan vi erbjuda en trygg och stabil anställning med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och utvecklingsmöjligheter. Varje nyanställd medarbetare får ett individuellt utformat introduktionsprogram.
Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i form av ett CV och ett personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan sättas till innan sista ansökningsdag.
Rekryterande chef: Bahez Rashid. Telefonnummer: 076-769 33 22 Ersättning
Individuell lön Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Keolis Sverige AB
(org.nr 556473-5057) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Lars Westerlund lars.westerlund@keolis.se 08-5190 2157 Jobbnummer
9518630