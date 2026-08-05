Verksamhetsutvecklare inom inköpsprocessen
Centio Consulting Group AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-08-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Verksamhetsutvecklare inom inköpsprocessen till en myndighet inom elkraft.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på 20-80% av en heltid utifrån överenskommen tidplan för workshops etc. Kan variera över tid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en senior verksamhetsutvecklare för ett uppdrag med fokus på att modernisera arbetssätt, vidareutveckla inköpsprocesser och bidra till införandet av ett framtidssäkrat systemstöd. Rollen omfattar både strategiskt och operativt arbete inom verksamhetsutveckling, kravställning, systemarkitektur och förändringsledning i nära samarbete med projekt-, process- och uppdragsledare.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Planera, boka och facilitera workshops för att genomföra nu- och börlägesanalyser samt strukturera och dokumentera dessa
Benchmarka mot ledande organisationer inom området
Identifiera och ge förslag på inom vilka områden AI bäst kan tillämpas
Medverka i marknadsanalys av tänkta systemleverantörer
Ge strategisk rådgivning och rekommendation om hur systemarkitekturen bör utformas för att skapa sömlösa, automatiserade och användarvänliga processer utifrån marknadens möjligheter
Ta fram och dokumentera verksamhetens kravbild inom området
Rapportera till projekt, beställare och styrgrupp
Utföra ytterligare arbetsuppgifter inom projektets område vid behov
Krav (OBS, obligatoriska)
Du ska ha högskole-/universitetsexamen inom tex ekonomi/IT/teknik på minst 120p eller minst 10 års arbetslivserfarenhet som beställaren anser likvärdig inkluderat dokumenterad utbildning inom projektledning och/eller förändringsledning.
Du ska ha minst 10 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med implementation av affärssystem och/eller IT-förvaltning inom inköp.
Du ska ha erfarenhet av minst 3 olika affärssystem där man arbetat med helheten för inköpsprocessen eller dedikerade P2P-system (beställning, mottagning, faktura, betalning ) och/eller SRM- system (Supplier Relationship Management ) och/eller Source-to-Contract. Tex: SAP Ariba, Coupa, Kommers, Ivalua, Jaggaer, Basware, Unit4 ERP, Visma. Det är viktigt att du är oberoende till systemen och kan vara opartisk.
Du ska ha erfarenhet av minst 2 st referensuppdrag/ projekt av verksamhetsutveckling inom inköp som du deltagit och varit en aktiv projektgruppsmedlem i.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av inköp från både offentlig och privat sektor.
Erfarenhet av förändringsledning och processutveckling.
Arbetslivserfarenhet med att hantera och arbeta med data och analysera processflöden för att identifiera flaskhalsar.
AI-kompetens: Du kan visa på erfarenhet och god kännedom inom hur AI kan användas inom minst 3 av följande exempelområden:
Automatisk fakturaklassificering -Leverantörsanalys
Spendanalys
Identifiering av avtalsavvikelser
Prediktion av vilda fakturor -Kategorisering av inköp
Stöd vid upphandling
Generering av kravspecifikationer
AI-agenter för inköpsstöd Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8172603-2131760". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
10022709