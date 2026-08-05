Aktivitetssamordnare - bidra till ett aktivt liv för Leksands seniorer
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2026-08-05
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Vill du göra verklig skillnad för människors livskvalitet? Är du en person som ser möjligheter och trivs med att bygga nätverk, skapa aktiviteter och utveckla nya arbetssätt? Då kan det här vara jobbet för dig!
Leksands kommun söker nu en aktivitetssamordnare som vill vara med och vidareutveckla vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete för äldre.
Höjdpunkter med jobbet:
Var med och forma en verksamhet under utveckling med stora möjligheter att påverka.
Gör skillnad för äldres hälsa, gemenskap och livskvalitet – varje dag.
Bygg nätverk och samarbeta med föreningar, kultur och andra aktörer i kommunen.Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Som aktivitetssamordnare kommer du bland annat att:
planera, genomföra och utveckla verksamheten vid kommunens öppna mötesplatser
skapa och leda gruppverksamheter utifrån Fingermodellen, med fokus på:
fysisk aktivitet
social gemenskap
kost
kognitiv träning
hjärt och kärlhälsa
bygga och utveckla samarbeten med föreningar, studieförbund, kulturaktörer, idrottsföreningar, företag och andra verksamheter
samla, samordna och marknadsföra aktiviteter och evenemang som riktar sig till äldre i kommunen
skapa underlag för information på kommunens webbplats och i sociala medier
inspirera fler äldre att delta i aktiviteter som stärker hälsa och välbefinnande
bidra till att utveckla kommunens förebyggande arbete för äldre.
Tjänsten är tillsvidare på heltid och ansvarig chef för tjänsten är enhetschef för korttidsboende och dagverksamhet.ProfilKvalifikationer
Vi söker dig som har:
eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis inom folkhälsa, socialt arbete, hälsopedagogik, arbetsterapi, fritidspedagogik eller annan likvärdig utbildning
erfarenhet av att planera, samordna eller leda aktiviteter eller projekt
god digital kompetens och vana att använda webb och sociala medier
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete med äldre
erfarenhet av samverkan med ideella organisationer eller föreningsliv
kunskap om hälsofrämjande och förebyggande arbete
erfarenhet av kommunikationsarbete eller marknadsföring.
B-körkort är ett krav.
Personlig profil:
Vi söker dig som tycker om att skapa engagemang och möten mellan människor. Du är initiativrik, ser möjligheter och har lätt för att omsätta idéer till aktiviteter som bidrar till hälsa, gemenskap och livskvalitet för kommunens seniorer. För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad och självgående, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer. Du är kommunikativ, tycker om att skapa nätverk och motiveras av att utveckla verksamheten tillsammans med andra. Vi tror också att du har ett genuint intresse för människors välbefinnande och uppskattar en vardag som präglas av variation, samverkan och utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Aktivitetssamordnaren ingår i en enhet bestående av korttidsboende, dagverksamhet för människor med demens och anhörigstöd.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se https://leksand.se/jobba-hos-oss
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Observera att vissa tjänster inom Leksands kommun omfattas av bakgrundskontroll.
Vilken typ av kontroll som genomförs beror på tjänstens innehåll och ansvar. Om den aktuella tjänsten omfattas av detta kommer du att få information om det i samband med rekryteringsprocessen.
Skicka in din ansökan senast den 1:a september 2026
Tillsättning sker efter överenskommelse och vi granskar CV:n löpande så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt.
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Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksands Kommun
(org.nr 212000-2163), https://leksand.se/
793 36 LEKSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Leksands kommun Kontakt
Enhetschef
Mikael Tallberg mikael.tallberg@leksand.se +4624780279 Jobbnummer
10022707