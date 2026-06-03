Fastighetstekniker Mora
Diös Fastigheter AB / Fastighetsskötarjobb / Mora Visa alla fastighetsskötarjobb i Mora
2026-06-03
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Välkommen till ett fastighetsbolag med sikte på att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Våra starka team utvecklar attraktiva fastigheter och levande kvarter där människor vill leva, arbeta och umgås. Vår fastighetsportfölj består till största delen av kommersiella lokaler med inriktning kontor och handel.
Din nya roll Som fastighetstekniker i Mora blir du en nyckelperson i den dagliga driften och servicen av våra fastigheter. Du hanterar inkommande serviceanmälningar, arbetar proaktivt för att förebygga driftstörningar och har nära kontakt med våra hyresgäster – alltid med målet att leverera professionell service och skapa långsiktigt värde.
Du har ett starkt intresse för energieffektivisering och hållbar drift, och du trivs med att ha en nära och professionell kontakt med våra hyresgäster. Du drivs av att optimera våra fastigheter, minska energiförbrukning och identifiera förbättringspotential, och du följer upp effekten av dina insatser genom data och tydliga nyckeltal. Du ser digitala verktyg, AI och smarta system som naturliga stöd i arbetet med att skapa mer proaktiv, kostnadseffektiv och hållbar fastighetsdrift.
I rollen som fastighetstekniker hos oss på Diös ingår bland annat att:
Arbeta med fastighetsskötsel och tillsyn av våra fastigheter med tillhörande tekniska system.
Utföra systematiska kontroller enligt gällande regelverk och interna rutiner.
Ha dialog och uppföljning med upphandlade entreprenörer.
Bygga långsiktiga relationer till våra hyresgäster.
Arbeta förebyggande genom ronderingar och systematiskt förbättringsarbete.
Identifiera, föreslå och genomföra energibesparande åtgärder i fastigheterna.
Följa upp energiprestanda och driftdata, samt bidra med analyser och förbättringsförslag.
Bidra med underlag som stärker både driftnetto, hållbarhet och långsiktigt fastighetsvärde.
Vem är du? Vi söker dig med erfarenhet eller utbildning inom fastighetsteknik eller närliggande områden som VS, ventilation, bygg eller el. Du har ett starkt tekniskt intresse och du är socialt skicklig i förhållande till våra hyresgäster. Du vill utvecklas i en roll som kombinerar stort självständigt ansvar med nära samarbete med kollegor.
Vi tror att du:
Är lösningsorienterad, nyfiken och ansvarstagande
Trivs i mötet med hyresgäster och kollegor och är trygg i din kommunikation
Har ett starkt intresse för digitala lösningar, AI och smarta system som kan effektivisera och utveckla våra fastigheter
Har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Har B-körkort
Meriterande: FAVAL-certifiering eller erfarenhet av entreprenad- och servicekontakter
Eftersom vissa av våra hyresgäster omfattas av säkerhetsskyddsavtal (SUA) kommer registerkontroll utföras.
Vi erbjuder dig ett varierat och utvecklande arbete i ett engagerat team där alla våra roller jobbar nära varandra med fokus på enkelhet och lösningar. Vi tror på frihet under ansvar, korta beslutsvägar och möjligheten att påverka i vardagen. Genom vår kompetensarena Diös Academy skapar vi möjlighet till både individuell utveckling och interna karriärvägar.
Vi har en kultur där idéer uppmuntras och där vi inspirerar varandra till en hållbar livsstil med balans mellan arbetsliv och privatliv. Vår höga frisknärvaro är ett tydligt kvitto på att det fungerar. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Du rapporterar till teknisk förvaltare Magnus Bröms.
Ansökan och kontakt På Diös eftersträvar vi en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Skicka in din ansökan senast den 21 juni, urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Elin Nirjens, HR Business Partner på 010-470 95 74, eller
Magnus Bröms, Teknisk förvaltare 010-470 97 67
Om Diös
Diös är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och verkar i 9 tillväxtstäder – från Borlänge till Luleå – med huvudkontor i Östersund. Vi utvecklar kommersiella fastigheter och bostäder för framtiden, med ett marknadsvärde om cirka 31,2 miljarder kronor, ett bestånd på 359 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1,62 miljoner kvm. Moras del omfattas av ett marknadsvärde om ca 500 mkr och en uthyrningsbar area om 64 892 kvm fördelat på 14 fastigheter. Diös är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.dios.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7821994-2032687". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Diös Fastigheter AB
(org.nr 556501-1771), https://karriar.dios.se
Diös Fastigheter AB (visa karta
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792 30 MORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Diös Fastigheter Kontakt
Elin Nirjens elin.nirjens@dios.se 010-470 95 74 Jobbnummer
9943949