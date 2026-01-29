Fastighetstekniker med ansvar för drift, underhåll och renovering
2026-01-29
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Sundsgården ligger i ett naturskönt område med utsikt över Öresund. Vi är en av Sveriges största folkhögskolor med över 350 kursdeltagare, och driver sedan drygt 30 år även en välrenommerad Hotell- & Konferensanläggning. Sundsgården vilar på en kristen och demokratisk värdegrund och vi arbetar aktivt med vårt ansvar för en hållbar framtid - ekonomisk, socialt och miljömässigt. Varje medarbetare delar Sundsgårdens värdegrund, om alla människors lika värde och jobbar i enlighet med våra ledstjärnor: inkludera, visa tillit, utmana och respektera.
Vill du arbeta brett och praktiskt med fastigheter i en lugn men levande miljö, där du får stort förtroende och möjlighet att påverka?
Vi söker nu en tekniskt kunnig och självgående fastighetstekniker som vill arbeta med drift, underhåll, renovering och utveckling av våra fastigheter.
Sundsgården är en folkhögskola med hotell- och konferensverksamhet. Det innebär stor variation i arbetet, långsiktiga relationer och ett tydligt samhällsuppdrag. Publiceringsdatum2026-01-29Om tjänsten
Som fastighetstekniker hos oss arbetar du brett med både teknisk drift och praktiskt fastighetsarbete. Du har ett operativt ansvar för den dagliga driften, underhållet och genomförandet av praktiska åtgärder i våra fastigheter.
Rollen innebär självständigt arbete inom givna ramar i nära dialog med ekonomi- och fastighetschef. Du ansvarar för planering, genomförande, dokumentation och är teamledare med operativ arbetsledning av fastighetsarbetet och arbetslaget, men har inget personal-, budget- eller arbetsgivaransvar.
Arbetet sker i samarbete med fastighetsteamet och innefattar daglig kontakt med elever, personal, hotellgäster och hyresgäster. Du medverkar även i förberedelser inför underhålls- och investeringsprojekt genom framtagande av tekniskt underlag såsom ritningar, kostnadsuppskattningar och offertunderlag. Dina arbetsuppgifter
• Drift, tillsyn och enklare optimering av tekniska system (VVS, ventilation och el)
· Löpande underhåll, reparationer samt praktiska bygg- och renoveringsarbeten.
· Operativ arbetsledning och samordning av fastighetsrelaterade arbetsuppgifter utan formellt personalansvar
· Medverkan i ombyggnationer, förbättringsarbeten och nyinstallationer
• Kontakt och samordning med externa entreprenörer vid större åtgärder
· Administrativ uppföljning, inklusive fakturahantering, dokumentation och tidrapportering
· Arbete med lagstadgade kontroller samt systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
· Medverkan i projektförberedelser samt ansvar tillsammans med fastighetsgruppen för ritningar, tekniskt underlag, kostnadsuppskattningar och offertinhämtning
· Beredskapstjänstgöring enligt schema efter genomförd introduktionsperiod
• Skötsel av trädgård och utemiljö i anslutning till fastigheterna Kvalifikationer
Yrkeserfarenhet av fastighetsarbete, fastighetsteknik, bygg, underhåll eller liknande praktisk roll
Bred teknisk och praktisk förståelse inom fastighet
Erfarenhet av praktiskt arbete såsom reparationer, underhåll och enklare byggnation
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för egna arbetsuppgifter
Administrativ vana och förmåga att dokumentera utfört arbete
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av fastighetsautomation (t.ex. Bastec eller liknande system)
Erfarenhet av renovering av kök och badrum
Erfarenhet av SBA och myndighetskrav
Maskinvana (truck, hjullastare eller liknande)
Utbildningar inom heta arbeten, lift, fallskydd, arbete på hög höjd
Erfarenhet av mark- och trädgårdsarbete
Praktisk erfarenhet av att leda andra, t.ex. som teamledare, projektledare eller informell ledare Dina personliga egenskaper
Du är praktiskt lagd, lösningsorienterad och ansvarstagande.
Du trivs med varierade arbetsuppgifter och ser värdet i att själv kunna utföra både mindre och större åtgärder.
Du är serviceinriktad, strukturerad och har lätt för att samarbeta med kollegor, elever, gäster och entreprenörer.
Du har förmåga att samordna och följa upp arbetsuppgifter inom teamet, i samråd med ekonomi-och fastighetschef.
Vi erbjuder
En trygg anställning i en idéburen organisation
En bred och varierad roll med tydligt operativt ansvar
Arbete i ett mindre team med gemensamt ansvar för fastigheterna
Möjlighet att påverka och förbättra fastigheterna långsiktigt
Kompetensutveckling vid behov
Lön enligt överenskommelse
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Omfattning
Tillsvidareanställning 100%. Provanställning 6 månader.Tillträde
Snarast eller enligt överenskommelse
Ansökan
Du är välkommen med din ansökan snarast, dock senast 28 februari 2026.
