Fastighetstekniker inriktning energi
Cbre Gws Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-02-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cbre Gws Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du får använda din tekniska kompetens, arbeta självständigt och samtidigt vara en del av ett sammansvetsat team? Hos CBRE får du en varierad vardag med stort ansvar och möjlighet att utvecklas - vi är ett internationellt bolag med lokal närvaro och stark teamkänsla!
CBRE ansvarar för service, underhåll och utveckling av fastigheter - alltid med målet att skapa trygga, effektiva och välfungerande arbetsplatser för våra kunder. Vi jobbar med ständiga förbättringar och smarta lösningar för att leverera hög kvalitet i allt vi gör.
Vi är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE - Respect, Integrity, Service och Excellence. Det är inte bara ord - det är grunden för hur vi samarbetar, kommunicerar och bygger förtroende. Vi söker dig som delar våra värderingar och vill vara med och göra skillnad.
Inom Business Unit Tech är vi cirka 250 medarbetare som arbetar med teknisk fastighetsdrift och förvaltning. Vi kombinerar erfarenhet, nyfikenhet och samarbete för att skapa hållbara lösningar där helheten alltid är i fokus. Vi förstärker nu vårt team norr om Stockholm med en kollega. Kanske är du en av dem?!
Om rollen
Som fastighetstekniker hos oss kommer du att:
* Självständigt utföra tekniska arbeten - förebyggande, felavhjälpande och planerat underhåll
* Ha ett fokus på löpnade driftoptimering för utveckling av energiarbete inom entreprenaden
* Identifiera och föreslå förbättringar, energieffektiva lösningar och andra utvecklingsmöjligheter
* Ha löpande kontakt med beställare och ge tydlig återkoppling
* Samarbeta med driftkollegor och tekniska specialister
Vem är du?
Du har:
* Minst 3 års erfarenhet av teknisk fastighetsdrift
* Relevant utbildning inom fastighet eller motsvarande kompetens genom erfarenhet
* Ha B-körkort - ett krav för tjänsten
* Vana att arbeta självständigt i olika typer av fastigheter
* Meriterande om du tidigare har jobbat med en energiinriktning
* Behörighet/certifikat:
Heta arbeten
Anläggningsskötare brandlarm
Anläggningsskötare sprinkler
Lift utbildning
Vi tror att du är:
* Serviceinriktad och lösningsfokuserad - du gillar att göra skillnad för kunden
* Teknisk intresserad och nyfiken på att använda moderna verktyg och metoder
* Noggrann, metodisk och trygg i din yrkesroll
* En lagspelare som trivs med att samarbeta och dela kunskap
Vi erbjuder en omväxlande tjänst med utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Du kommer att omfattas av vår tjänstepension, våra friskvårdsförmåner och vår Benify-portal mm. Tjänsten är på 100% och tillsvidare med provanställning
Vill du vara med och skapa framtidens fastighetsdrift tillsammans med oss? Välkommen med din ansökan!
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage serving, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management, development). Please visit our website at www.cbre.com Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "260612". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
(org.nr 556991-2628) Arbetsplats
Cbre Gws Sweden Kontakt
William Mölleborn william.molleborn@cbre.com Jobbnummer
9751003