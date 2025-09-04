Fastighetstekniker inom VVS - Jönköping
2025-09-04
Vill du arbeta som Fastighetstekniker och specialisera dig på felavhjälpning av VVS-utrustningar? Har du erfarenhet av att byta sanitetsporslin och kranar i kommersiella fastigheter? Då kan denna tjänst vara perfekt för dig.
Tjänsten
I rollen som Fastighetstekniker kommer du att vara i direkt kontakt med våra kunder, kollegor och andra samarbetspartners. Du kommer att få möjlighet att arbeta i en varierande och fri arbetsmiljö, där du kommer att ha eget ansvar för att utföra dina uppgifter på bästa möjliga sätt. Fokus kommer alltid att ligga på att ge våra kunder den bästa service och att upprätthålla hög kvalitet i vårt arbete. Du kommer att få möjlighet att utveckla och använda dina kunskaper inom VVS-teknik för att lösa problem och ge våra kunder en positiv upplevelse. Om du brinner för att arbeta med VVS-utrustningar och trivs med att ha en hög grad av självständighet och eget ansvar, då ska du definitivt ansöka till denna position. Vi på Lassila & Tikanoja ser fram emot att välkomna dig till vårt team och skapa en bättre VVS-upplevelse för våra kunder.Publiceringsdatum2025-09-04Kvalifikationer
• Minst 3 års erfarenhet som Fastighetstekniker eller Drifttekniker
• Några års erfarenhet av arbete inom VVS
• Teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande kompetens
• Mycket god förmåga att kommunicera med kunder och kollegor
• Behärskar svenska mycket väl, både i tal och skrift
• Mycket god datorvana och administrativ förmåga då all rapportering sker digitalt via handdator
• B-körkort är ett krav
Meriterande
• Fastighetsdrift
• Säkervatten certifikat
Vi letar efter dig som är utåtriktad och har en stark social kompetens. Du kan arbeta på egen hand och tar ansvar för dina uppgifter. Du inspirerar förtroende hos andra och har en förmåga att samarbeta smidigt. Dessutom är du välorganiserad och strukturerad. Du är mycket serviceinriktad och har en stor känsla för att tillgodose kundernas behov. Ditt arbetssätt är självständigt och du är skicklig på att lösa problem. Dessutom är du flexibel och har en förmåga att planera och organisera dina arbetsdagar effektivt.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp och jobba nära andra olika tekniker såsom elektriker, kyltekniker, ventilationstekniker och fastighetstekniker kan du vara en del av vår grupp. Med vår gruppchef som närmaste chef, erbjuder vi goda utvecklingsmöjligheter inom enheten.Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef alfred.palmer@l-t.se
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
