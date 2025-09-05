Fastighetstekniker 20 %
2025-09-05
Dina arbetsuppgifter
Letar du efter ett fast deltidsjobb på 8 timmar i veckan? Nu söker vår kund i Solna en teknisk person för översyn av fastigheten samt vaktmästeri. Uppdraget är på 20 % dvs 8 timmar i veckan, med flexibla arbetstider/dagar.
Perfekt för dig som pluggar, kanske gått i pension eller som söker några fasta arbetstimmar i veckan! Förväntad start så fort som möjligt och tillsvidare. Möjlighet att ta semester finns.
Ansvarsområden
Rondering och översyn av fastigheten tex. se att det inte finns några fel eller brister som exempelvis en vattenläcka
Anmäla fel till fastighetsförvaltaren
Utföra mindre elkontroller och kontrollera gruppcentraler
Övriga vaktmästarrelaterade uppgifterKvalifikationer
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Gärna en fastighetsrelaterad utbildning eller likande
Erfarenhet från ett liknande arbete och har en tekniskt förståelse
Meriterande med elkunskapOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
