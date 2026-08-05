Fastighetstekniker
Strawberry Services AB / Fastighetsskötarjobb / Mölndal Visa alla fastighetsskötarjobb i Mölndal
2026-08-05
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Det finns en anledning till att det är just du som önskar att jobba i Strawberry. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 18.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan! Quality HotelTM är en del av Strawberry.
Quality HotelTM The Weaver kräver omvårdnad, omsorg och någon man kan lita på när inte allt går enligt planen. Hundratals gäster besöker oss varje vecka, vilket kan leda till både skador och slitage. Därför behöver vi någon som har god kompetens när det gäller drift av kommersiella byggnader. Är du en praktiskt lagd problemlösare som trivs i en händelserik miljö? Vi på Quality Hotel The Weaver söker nu en driven och engagerad Fastighetstekniker till vårt team. Vi letar efter dig som vill ta ett stort ansvar för våra gästers trygghet och fastighetens välmående.
Om rollen
Som Fastighetstekniker hos oss spelar du en central roll i att säkerställa att hotellet alltid är i toppskick. Du ansvarar för den dagliga driften och arbetar både proaktivt och reaktivt för att skapa en felfri upplevelse för våra gäster och en säker arbetsplats för dina kollegor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Daglig drift och regelbundna ronderingar i fastigheten.
Förebyggande underhåll samt avhjälpande underhållsarbete vid behov.
Hantering och uppföljning av inkomna felanmälningar.
Samordning och kontakt med externa hantverkare och servicepartners.
Aktivt bidra till en trygg, säker och trivsam arbetsmiljö.
Vem är du?
Vi söker en lagspelare som drivs av att hitta lösningar och som inte är rädd för att hugga i där det behövs. Du har en teknisk bakgrund och känner dig bekväm med att navigera i komplexa byggnader, gärna med tidigare erfarenhet från hotellmiljö eller liknande verksamhet. Du blir en del av ett sammansvetsat team där vi hjälps åt över avdelningsgränserna. Eftersom du rör dig fritt i hotellmiljön är du också ett av våra ansikten utåt, vilket gör att ditt bemötande mot gäster och kollegor är precis lika viktigt som din tekniska skicklighet.
Vi ser att du har:
En utpräglad problemlösningsförmåga och ett praktiskt handlag.
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
Flytande kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.
Relevant teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Meriterande kvalifikationer:
B-körkort
Gärna grundläggande kunskaper inom VVS, el och/eller snickeri.
Praktisk information
Omfattning: 100% tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.Arbetstider: Mestadels dagtid måndag-fredag men det kan förekomma kvällar och helgerTillträde: Så snart som möjligt
Välkommen med din ansökan! Vi går igenom urvalet löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varför välja Quality Hotel & Strawberry?Vi erbjuder mer än bara ett jobb – vi erbjuder en plats där du kan växa, både personligt och professionellt. På Quality Hotel tror vi på generös gästfrihet, och det gäller även vår personal. Hos oss får du:
En dynamisk och snabb arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Möjligheter till karriärutveckling och tillväxt inom Strawberry-gruppen.
Personalrabatter och förmånliga vänner- och familjepriser på våra 200+ hotell.
Fyra gratis hotellnätter varje år.
25 % rabatt på mat och dryck på alla våra restauranger och barer.
Fantastiska erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mycket mer.
Om StrawberryVi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Förbered dig på att skapa oförglömliga ögonblick tillsammans med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
431 37 GÖTEBORG Arbetsplats
Quality Hotel The Weaver Kontakt
Rekryterare
Kristoffer Kinnunen kristoffer.kinnunen@strawberry.se +46707551275 Jobbnummer
10023013