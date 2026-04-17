Fastighetstekniker
Fastighetsavdelningen är en del av Stockholms universitets förvaltning med ett övergripande ansvar för universitetets lokaler och bostäder och är universitetets motpart gentemot externa hyresvärdar. Vid Fastighetsavdelningen arbetar ca 80 personer. Avdelningens uppdrag är diversifierat och komplext med ansvar för den strategiska planeringen gällande lokal-, bostads-, och säkerhetsfrågor med tillhörande tjänster.
Fastighetsavdelningen söker nu fastighetstekniker till Teknikergruppen.
Mer information om oss finns på: Fastighetsavdelningen.
Som fastighetstekniker kommer dina arbetsuppgifter att vara mycket varierande och de ställer höga krav på serviceanda, flexibilitet och initiativtagande. De flesta förekommande arbetsmoment kommer att utföras på plats i universitetets lokaler på campus Frescati och Albano. Din roll som fastighetstekniker är att vara en problemlösare som ser till att allt i byggnaden fungerar bra - från funktion till säkerhet och trivsel. Du kommer att arbeta med allt från rondering och tillsyn till kvalitetsuppföljning av underleverantörer. Anställningen ställer höga krav på god datorvana och digital kompetens. Till din hjälp har du kunniga och engagerade kollegor.
Även andra uppgifter utanför Teknikergruppens ordinarie arbetsuppgifter kan förekomma.
Sköta och övervaka sensorsystem, felsöka och åtgärda tekniska problem.
Rondera fastigheterna regelbundet.
Laga mindre fel och enklare reparationsarbeten.
Kontakt med hyresgäster och fastighetsägare. Samarbeta med entreprenörer och hantverkare.
Hantera beställningar och felanmälningar.
Dokumentera åtgärder och service, avvikelser i digitala system.
Arbeta i fastighetssystem (digitala verktyg för beställning och felanmälningar).
Ärendehantering.
• Beställningar och garantiärendenKvalifikationerKvalifikationer
Eftergymnasial Yrkesutbildning inom fastighet / drift & fastighetsteknik eller
Gymnasieutbildning Fastighetsprogrammet.
Bred erfarenhet av Fastighetsskötsel & Drift samt Felsökning & Underhåll.
B-Körkort.
Bred erfarenhet av att leverera flera olika servicetjänster..
Erfarenhet i digitala ärendehanteringssystem.
Hög digital kompetens och kunskaper i Officepaketet och Outlook.
Erfarenhet av arbete i digitala fastighetssystem.
En god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Önskvärt om du innehar truckkort och skyliftkort.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Erfarenhet från arbete i ärendehanteringssystem och digitala fastighetssystem är starkt meriterande.
Som person är du utåtriktad, nyfiken och utvecklingsorienterad och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter med en god förmåga att prioritera arbetsuppgifter. Du är kvalitetsmedveten och van att axla rollen som representant för servicefunktioner och du drivs av att alltid ge bästa service. Arbetet kräver att du har god samarbetsförmåga och att du kan driva och utföra ditt arbete självständigt. Viktigt att du är flexibel och har ett proaktivt arbetssätt för att lyckas i den här rollen.
Du är trygg, stabil, stresstålig, och ordningsam. Du planerar och organiserar arbetet på ett effektivt sätt och din analytiska förmåga att arbeta både strategiskt och operativt är god. Du ser positivt på att arbetsrotera inom ramen för gruppens gemensamt förekommande servicetjänster och har ett tekniskt intresse.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Therese Vikingsen, gruppchef teknikergruppen, tfn 08-16 27 17, therese.vikingsen@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
106 91 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fastighetsavdelningen
